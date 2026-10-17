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Με ρεκόρ συμμετοχών διεξάγεται την Κυριακή (18/10) το O3 OlympusMan - Trail Run 2026

ΓΗΠΕΔΟ

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Όλα είναι έτοιμα για το O3 OlympusMan - Trail Run 2026, που πραγματοποιείται την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, με το Τρόοδος να υποδέχεται 220 δρομείς από 22 χώρες, σε μία διοργάνωση που προσφέρει τέσσερις διαφορετικές διαδρομές και μία ξεχωριστή εμπειρία ορεινού τρεξίματος. Ο αγώνας διοργανώνεται από την Activate Cyprus.

Ο αριθμός συμμετοχών αποτελεί ρεκόρ για τη διοργάνωση που διεξάχθηκε για πρώτη φορά το 2022, ως μέρος του προγράμματος του O3 ΟlympusMan Τriathlon – που φέτος θα γίνει στις 7 Νοεμβρίου - και από την επόμενη χρονιά καθιερώθηκε ως ξεχωριστός αγώνας σε διαφορετική ημερομηνία.

To O3 OlympusMan - Trail Run περιλαμβάνεται στο καλεντάρι της ITRA (International Trail Running Association) και οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να μαζέψουν βαθμούς ΙΤRA. Σε πρόσφατο άρθρο από την διεθνώς αναγνωρισμένη ιστοσελίδα, HDsports, η οποία ασχολείται μεταξύ άλλων με αγώνες τρεξίματος και ημερησίως έχει πέραν των 5.000 επισκεπτών, το O3 OlympusMan - Trail Run αναφέρθηκε ως ένας από τους ομορφότερους αγώνες σε Κύπρο και Ελλάδα.

Στον φετινό αγώνα, πέραν από αθλητές από την Κύπρο, έχουν δηλώσει συμμετοχή δρομείς από Αγγλία, Αυστρία, Αμερική, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Καναδά, Λιθουανία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουκρανία, Πολωνία, Ρωσία, Σουηδία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία και Χονγκ Κονγκ.

Οι τέσσερις διαδρομές του O3 OlympusMan - Trail Run, τα Ultra 72χλμ., Marathon+ 47χλμ., Classic 21χλμ. και Adventure Trail Run 10χλμ., έχουν κοινό σημείο εκκίνησης και τερματισμού την Πλατεία Τροόδους, συνδυάζοντας την πρόκληση του ορεινού τρεξίματος με το μοναδικό φυσικό τοπίο της Κύπρου.

Τέσσερις διαφορετικές αποστάσεις, από τα 10 μέχρι τα 72 χιλιόμετρα, που δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε συμμετέχοντα να γνωρίσει και το Τρόοδος μέσα από μία ξεχωριστή εμπειρία. Από το Adventure Run μέχρι το Ultra, κάθε διαδρομή έχει τις δικές της απαιτήσεις, με τους συμμετέχοντες να καλούνται να δαμάσουν το ορεινό περιβάλλον και να ξεπεράσουν τα προσωπικά τους όρια.

Η αγωνιστική ημέρα αρχίζει από νωρίς, με την εκκίνηση του Ultra στις 05:00, ενώ στις 07:45 θα είναι η έναρξη του Marathon+, στις 10:00 του Classic και στις 11:00 του Adventure Run. Η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί στις 17:00.

Το OlympusMan – Τrail Run στηρίζουν η ασφαλιστική Atlantic και το Troodos Hotel.

Περισσότερες πληροφορίες για το OlympusMan – Τrail Run στο www.activatecyprus.com/o3-olympusman-trail-run.

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