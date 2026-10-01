Ανεβαίνει ο Ταμπόρδα, ευχάριστα νέα στον Παναθηναϊκό και για τον Κοντούρη

Θετικά εξελίσσεται η αποκατάσταση του Βισέντε Ταμπόρδα, ο οποίος ανεβάζει σταδιακά ρυθμούς και πλησιάζει στην επιστροφή του στο κανονικό πρόγραμμα του Παναθηναϊκού.

Με βάση τον υπάρχοντα σχεδιασμό, ο Αργεντινός αναμένεται από τη Δευτέρα (5/10) να μπει σε μέρος της προπόνησης μαζί με τους συμπαίκτες του. Η επανένταξή του θα γίνει προοδευτικά, με στόχο την Πέμπτη (8/10) να ακολουθήσει ολόκληρο το πρόγραμμα και να επιστρέψει πλέον σε πλήρεις ρυθμούς.

Ανάλογα ενθαρρυντικά είναι τα δεδομένα και για τον Σωτήρη Κοντούρη. Ο Έλληνας χαφ συνεχίζει το πρόγραμμα αποκατάστασής του και, εφόσον όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αναμένεται να προπονηθεί σε φουλ ένταση την Πέμπτη (8/10) ή την Παρασκευή (9/10).

Την ίδια στιγμή, ο Τζέικομπ Νίστρουπ συνέχισε τη δουλειά με τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην κυκλοφορία της μπάλας και στην ένταση.

Μετά την προθέρμανση, οι πράσινοι δούλεψαν στην ακρίβεια και την ταχύτητα των μεταβιβάσεων, με το τέμπο να ανεβαίνει σταδιακά. Ο Δανός τεχνικός ζήτησε γρήγορες αποφάσεις, σωστές τοποθετήσεις και συνεχή κίνηση από τους παίκτες του.

Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, όπου το βάρος έπεσε στην άμεση κυκλοφορία, στην πίεση και στην ταχύτητα σκέψης και εκτέλεσης, με τους ποδοσφαιριστές να δουλεύουν σε υψηλή ένταση μέχρι το τέλος.

sdna.gr