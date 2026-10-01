Οι Iron Maiden «διώχνουν» την Παλμέιρας από το γήπεδό της!

Η Παλμέιρας έχει μπει στην αποφασιστική ευθεία του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος και πρόσφατα οι άνθρωποί της διαπίστωσαν πώς, εκτός από τους παραδοσιακούς αντιπάλους της, υπάρχει πλέον και ένας εντελώς... διαφορετικός: Το πρόγραμμα των συναυλιών!

Το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, όμως τώρα η ομάδα του Άμπελ Φερέιρα καλείται να διαχειριστεί ένα ζήτημα που πιθανότατα δεν υπήρχε σε κανένα πλάνο του. Τον επόμενο μήνα η μπάλα θα πρέπει να «μοιραστεί» τον ίδιο χώρο με τη σκηνή.

Και όταν έρθει η σειρά των Iron Maiden, το ποδόσφαιρο απλώς... θα πρέπει να βρει αλλού στέγη για ένα βράδυ!

Το πρώτο επεισόδιο αυτής της ιδιαίτερης ιστορίας έρχεται στις 8 Οκτωβρίου, στην αναμέτρηση με την Μπαΐα. Η Παλμέιρας θα αγωνιστεί στο «Nubank Parque», όμως η χωρητικότητα του γηπέδου θα είναι μειωμένη κατά 25% έως 30%, εξαιτίας της προετοιμασίας για συναυλία.

Η Παλμέιρας θα παραμένει τυπικά γηπεδούχος, παρότι κάποιος αποφάσισε να τοποθετήσει μια σκηνή στο στάδιο ακριβώς τη στιγμή που το πρωτάθλημα παίρνει... φωτιά.

Οι οπαδοί θα είναι εκεί, ο αγωνιστικός χώρος θα είναι εκεί και ο Άμπελ θα είναι εκεί. Αυτό που δεν θα υπάρχει, όμως, είναι ολόκληρη η εξέδρα που υπό κανονικές συνθήκες μετατρέπει το γήπεδο σε πραγματική έδρα της Παλμέιρας.

Στις 24/10 η ιστορία αλλάζει. Η Παλμέιρας δεν θα αγωνιστεί στο Nubank Parque. Θα μετακομίσει στη Barueri, λόγω της προετοιμασίας για τις συναυλίες των Iron Maiden. Ο αντίπαλος εκείνης της αγωνιστικής θα είναι η Μπραγκαντίνο. Όμως, κατά έναν περίεργο τρόπο, το πρόγραμμα θα έχει βάλει στο γήπεδο και το διάσημο βρετανικό συγκρότημα.

Οι Iron Maiden φυσικά δεν πρόκειται να παραταχθούν με 11 παίκτες. Παρ' όλα αυτά, θα έχουν πετύχει κάτι ιδιαίτερα παράξενο: να εκτοπίσουν την Παλμέιρας από τη δική της έδρα στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν.

ΑΠΕ - ΜΠΕ