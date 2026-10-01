ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι Iron Maiden «διώχνουν» την Παλμέιρας από το γήπεδό της!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Όταν το ποδόσφαιρο συναντά το heavy meta

Η Παλμέιρας έχει μπει στην αποφασιστική ευθεία του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος και πρόσφατα οι άνθρωποί της διαπίστωσαν πώς, εκτός από τους παραδοσιακούς αντιπάλους της, υπάρχει πλέον και ένας εντελώς... διαφορετικός: Το πρόγραμμα των συναυλιών! 

Το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, όμως τώρα η ομάδα του Άμπελ Φερέιρα καλείται να διαχειριστεί ένα ζήτημα που πιθανότατα δεν υπήρχε σε κανένα πλάνο του. Τον επόμενο μήνα η μπάλα θα πρέπει να «μοιραστεί» τον ίδιο χώρο με τη σκηνή.

Και όταν έρθει η σειρά των Iron Maiden, το ποδόσφαιρο απλώς... θα πρέπει να βρει αλλού στέγη για ένα βράδυ!

Το πρώτο επεισόδιο αυτής της ιδιαίτερης ιστορίας έρχεται στις 8 Οκτωβρίου, στην αναμέτρηση με την Μπαΐα. Η Παλμέιρας θα αγωνιστεί στο «Nubank Parque», όμως η χωρητικότητα του γηπέδου θα είναι μειωμένη κατά 25% έως 30%, εξαιτίας της προετοιμασίας για συναυλία.

Η Παλμέιρας θα παραμένει τυπικά γηπεδούχος, παρότι κάποιος αποφάσισε να τοποθετήσει μια σκηνή στο στάδιο ακριβώς τη στιγμή που το πρωτάθλημα παίρνει... φωτιά.

Οι οπαδοί θα είναι εκεί, ο αγωνιστικός χώρος θα είναι εκεί και ο Άμπελ θα είναι εκεί. Αυτό που δεν θα υπάρχει, όμως, είναι ολόκληρη η εξέδρα που υπό κανονικές συνθήκες μετατρέπει το γήπεδο σε πραγματική έδρα της Παλμέιρας.

Στις 24/10 η ιστορία αλλάζει. Η Παλμέιρας δεν θα αγωνιστεί στο Nubank Parque. Θα μετακομίσει στη Barueri, λόγω της προετοιμασίας για τις συναυλίες των Iron Maiden. Ο αντίπαλος εκείνης της αγωνιστικής θα είναι η Μπραγκαντίνο. Όμως, κατά έναν περίεργο τρόπο, το πρόγραμμα θα έχει βάλει στο γήπεδο και το διάσημο βρετανικό συγκρότημα.

Οι Iron Maiden φυσικά δεν πρόκειται να παραταχθούν με 11 παίκτες. Παρ' όλα αυτά, θα έχουν πετύχει κάτι ιδιαίτερα παράξενο: να εκτοπίσουν την Παλμέιρας από τη δική της έδρα στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Nίκη της Πορτογαλίας στην μετά... Ρονάλντο εποχή! (όλα τα αποτελέσματα)

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Δεν άντεξε η Εθνική Ελλάδας, όμως και πάλι είναι αήττητη!

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Πικρό φινάλε για τον Ολυμπιακό

EUROLEAGUE

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή του τροπαίου στην Πετρολίνα ΑΕΚ

Κύπρος

|

Category image

Τα όρια και η κληρονομιά της Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρντιόλα

Premier League

|

Category image

Για τον Άρη, για τον Παλάλα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Γίνεται η... δουλειά με τους Κύπριους στον ΑΠΟΕΛ;

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Στην Πετρολίνα ΑΕΚ το Super Cup με εκπληκτικό φινάλε!

Κύπρος

|

Category image

Οι αριθμοί σε ΤΖΟΚΕΡ και ΠΡΟΤΟ για την 1η Οκτωβρίου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η Εθνική πάει απέναντι στην Αρμενία χωρίς απροόπτα

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή, τα πανηγύρια και η αφιέρωση στον Άρη από τον ΑΠΟΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

Έτσι παρατάσσεται η Εθνική Ελλάδας απέναντι στην Ολλανδία

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Στον ΑΠΟΕΛ το Σούπερ Καπ στο φούτσαλ μετά από 11 χρόνια!

Φούτσαλ

|

Category image

Στη λίστα για τον Ολυμπιακό ο Βάθκεθ, με ευλογίες από τον Φουστέρ

Super League

|

Category image

Δεύτερος παίκτης της Χαλ σε τροχαίο στον ίδιο δρόμο, 20 ημέρες μετά

Premier League

|

Category image

Διαβαστε ακομη