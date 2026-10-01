Η Μίλαν «δένει» στο Μιλάνο τον Πάβλοβιτς

Η Μίλαν έχει αποφασίσει να επεκτείνει τη συνεργασία της με τον Στρανίγια Πάβλοβιτς, που λήγει τον Ιούνιο του 2028, και να μην τον παραχωρήσει, όπως σχετικά αναφέρει η εφημερίδα «Gazzetta dello Sport».

Ο 25χρονος διεθνής αμυντικός είχε και πέρσι μια καλή σεζόν, με τρία μάλιστα γκολ και μια ασίστ σε 28 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ φέτος έχει μια ασίστ σε έξι συμμετοχές.

Συμφώνησε λοιπόν να επεκτείνει το συμβόλαιο του για τρία επιπλέον χρόνια, έως το καλοκαίρι του 2031.

sdna.gr