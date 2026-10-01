Η «υπόθεση Σίτι» ενδέχεται να γίνει...σίριαλ χρόνων

Η υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι και η ενοχή της σχετικά με τις παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League ενδέχεται να διαρκέσει χρόνια, σύμφωνα με νομικούς, καθώς θα υπάρξουν εφέσεις και αξιώσεις.

Η Premier League ανακοίνωσε (29/9) ότι η Σίτι χρησιμοποίησε «εικονικές» εμπορικές συμβάσεις στο πλαίσιο σχεδίων για την τεχνητή αύξηση των εσόδων και την υποεκτίμηση του κόστους κατά περισσότερες από 900 εκατομμύρια λίρες σε διάστημα σχεδόν μιας δεκαετίας.

Ωστόσο, ακόμη και αν εκδοθεί απόφαση, παραμένουν άλυτα σημαντικά ερωτήματα, όπως το πότε θα τεθούν σε ισχύ τυχόν αθλητικές κυρώσεις και αν μια έφεση από την πλευρά της Σίτι θα μπορούσε να καθυστερήσει την εφαρμογή τους. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται το πλαίσιο οικονομικών κανόνων του πρωταθλήματος, το οποίο περιορίζει το ποσό που μπορούν να δαπανήσουν οι σύλλογοι σε σχέση με τα έσοδα και τα κέρδη που παράγουν.

Η Premier League κατηγόρησε τη Σίτι ότι διόγκωσε τα εμπορικά έσοδα και υποεκτίμησε τα έξοδα για αρκετές αγωνιστικές περιόδους, γεγονός που θα έκανε τον σύλλογο να φαίνεται οικονομικά ισχυρότερος και ενδεχομένως θα του επέτρεπε να δαπανήσει περισσότερα χρήματα για μεταγραφές και μισθούς παικτών, παραμένοντας εντός των κανονισμών.

«Εκτός εάν η Premier League αναλάβει τον έλεγχο, επιβάλει την τάξη και ξεκαθαρίσει την κατάσταση λέγοντας "ως εδώ ήταν", η διαδικασία θα μπορούσε να κρατήσει χρόνια», δήλωσε στο Reuters ο Γιασίν Πάτελ, διακεκριμένος δικηγόρος με έδρα το Λονδίνο, ειδικευμένος στο αθλητικό δίκαιο.

«Υπάρχουν σύλλογοι που εξετάζουν τώρα το ενδεχόμενο να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για απώλεια εσόδων, κατά τρόπο παρόμοιο με την υπόθεση Μπέρνλι-Έβερτον. Αυτή η υπόθεση δεν έχει επιλυθεί ακόμη, καθώς εκκρεμεί έφεση», πρόσθεσε.

Αναφερόταν στην απόφαση που έλαβε η Premier League τον Ιούνιο, διατάσσοντας την Έβερτον να καταβάλει στην Μπέρνλι αποζημίωση ύψους περίπου 35 εκατομμυρίων λιρών για τις επιπτώσεις της παραβίασης των οικονομικών κανονισμών από την Έβερτον το 2022, χρονιά κατά την οποία η Μπέρνλι υποβιβάστηκε. Η Έβερτον απέρριψε τα πορίσματα και η έφεσή της πρόκειται να εκδικαστεί τον Ιανουάριο του 2027.

«Υπάρχουν άλλοι που ενδεχομένως θα είχαν προβιβαστεί. Υπάρχουν τρόπαια που χάθηκαν, θέσεις για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που θα μπορούσαν να είχαν κερδηθεί ή χαθεί, ακόμη και περιπτώσεις παικτών που υπέγραψαν στη Μάντσεστερ Σίτι, ενώ θα μπορούσαν να είχαν αποκτηθεί από τη Χαλ ή κάποια άλλη ομάδα - έχασαν την ευκαιρία να αποκτήσουν τον συγκεκριμένο παίκτη», δήλωσε ο Πατέλ.

Ο σύλλογος αρνείται ότι υπέπεσε σε παράπτωμα και έχει προθεσμία μέχρι την Παρασκευή για να ασκήσει έφεση, κάτι που έχει δηλώσει ότι θα πράξει. Δεν έχει επιβληθεί ακόμη καμία κύρωση, ενώ δεν είναι σαφές αν οι κυρώσεις θα ανακοινωθούν πριν εκδικαστεί η έφεση και αν θα τεθούν άμεσα σε ισχύ. «Εκτιμώ ότι το θέμα των κυρώσεων θα εξεταστεί μάλλον σύντομα», είπε ο Πατέλ.

«Ωστόσο, ενδέχεται επειδή θα ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης οι κυρώσεις να μην εφαρμοστούν παρά μόνο αφού εκδικαστεί η έφεση». Ο Άλεξ Γκούντσαϊλντ, δικηγόρος αθλητικού δικαίου στην εταιρεία Bray & Krais του Λονδίνου, δήλωσε ότι οι διάφορες αξιώσεις αποζημίωσης δημιουργούν ένα «εξαιρετικά μπερδεμένο» και περίπλοκο πλέγμα διαδικασιών. «Η Έβερτον και η Μπέρνλι ήταν δύο μεμονωμένοι σύλλογοι», είπε.

«Θεωρητικά, θα μπορούσαν να εξελίσσονται παράλληλα πολλές διαφορετικές διαδικασίες διεκδίκησης αποζημιώσεων, με διαφορετικές επιτροπές... γεγονός που δημιουργεί περιθώρια για ασυνέπεια και κατακερματισμό μεταξύ των αξιώσεων. Έχω ακούσει εισηγήσεις από νομικούς ότι ίσως η Premier League επιχειρήσει να συγκεντρώσει τη διαδικασία και να θεσπίσει ένα ενιαίο πλαίσιο διευθέτησης των αποζημιώσεων για τα διάφορα εμπλεκόμενα μέρη (κάτι αντίστοιχο με μια ομαδική αγωγή)».

Ο Στέφαν Μπόρσον, ειδικός σε θέματα ποδοσφαιρικού δικαίου, εκτιμά ότι η έφεση -η οποία θα εξεταστεί από νέα τριμελή επιτροπή- θα αποτελέσει την απόλυτη προτεραιότητα. «Πιστεύω ότι αποφάσισαν πως ο ταχύτερος τρόπος για να υπάρξει κατάληξη στην υπόθεση είναι να πουν: "Εντάξει, έχουμε τα πορίσματα σχετικά με το σκέλος της υπαιτιότητας, ας τα εξετάσουμε στο πλαίσιο της έφεσης".

Στη συνέχεια, μπορούμε να επανέλθουμε και να ασχοληθούμε με τις κυρώσεις. Αν και, φυσικά, η επιβολή τους πιθανότατα θα ανασταλεί μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της έφεσης».

AΠΕ - ΜΠΕ