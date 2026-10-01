Σάστρε, ο καλύτερος... σερβιτόρος

Ο ΑΠΟΕΛ διαθέτει την καλύτερη επίθεση μετά από τέσσερις αγωνιστικές, παρόλο που το στατιστικό αυτό δεν τον τοποθετεί στα άνω διαζώματα.

Ένας παίκτης με σημαντική συμβολή στον τομέα του σκοραρίσματος είναι ο Γιάν Σάστρε.

Ο Ισπανός δεξιός μπακ είναι ο καλύτερος... σερβιτόρος του πρωταθλήματος. Μετρά πέντε, έχοντας δώσει τρία γκολ στο παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ (6-0). Να σημειωθεί πως δεν έχασε λεπτό.

Δευτερος στη σχετική λίστα είναι ο εξτρέμ Μάικ Μοράις της Ομόνοιας 29ης Μαΐου με 342 λεπτά συμμετοχής και ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ Κερίμ Μράμπτι (151 λεπτά). Αμφότεροι σέρβιραν από τρία γκολ.