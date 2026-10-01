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Το αστρονομικό ποσό που αξιώνει η Μπράιτον για τον Κωστούλα

ΓΗΠΕΔΟ

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Ολοένα και αυξάνονται οι μνηστήρες.

Ο Μπάμπης Κωστούλας έχει μπει εντυπωσιακά στη σεζόν με τη φανέλα της Μπράιτον, με μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου να ενδιαφέρονται για την απόκτησή του.

Σύμφωνα μάλιστα με το γερμανικό “4-4-2”, οι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ, Τσέλσι και Νιούκαστλ τον έχουν στα ραντάρ τους, ενώ και η Ίντερ κοιτάζει έντονα την περίπτωσή του. Η Τσέλσι μάλιστα είχε προσπαθήσει να τον αποκτήσει και στο παρελθόν, πριν ο 19χρονος επιλέξει την Μπράιτον ως τον επόμενο προορισμό του.

Πλέον οι μνηστήρες έχουν πολλαπλασιαστεί, με την Μπράιτον να τον κοστολογεί στα 70.000.000 ευρώ, σύμφωνα με το παραπάνω ρεπορτάζ, δείχνοντας έτσι πόσο πολύ τον εμπιστεύεται και τον εκτιμά.

Ο Κωστούλας είχε μετακινηθεί το καλοκαίρι του 2025 από τον Ολυμπιακό στους “γλάρους” έναντι 35.000.000 ευρώ και από τότε έχει καταγράψει 6 γκολ και 4 ασίστ σε 36 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.

Από αυτά τα στατιστικά ωστόσο, τα 4 γκολ και οι τρεις ασίστ είναι τη φετινή σεζόν στις 8 πρώτες εμφανίσεις της ομάδας, αποτυπώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την αγωνιστική άνοδο και το ανεβασμένο επίπεδο που βρίσκεται ο παίκτης. 

sport24.gr

Κατηγορίες

Premier LeagueΔΙΕΘΝΗ

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