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Λάμπει και χωρίς τον Μέσι η Εθνική Αργεντινής

ΓΗΠΕΔΟ

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Πλησιάζει το αντίο του θρυλικού αρχηγού...

Ακόμη και χωρίς τον αρχηγό της, η Αργεντινή δεν δυσκολεύτηκε καθόλου.

Στον πρώτο της αγώνα μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξήχθη πριν από δύο και πλέον μήνες, η «Αλμπισελέστε» συνέτριψε άνετα τη Βολιβία (4-0) το βράδυ της Τετάρτης στην Κόρδοβα.

Ο Λαουτάρο Μαρτίνες (19ο λεπτό) και ο Νίκο Παζ (29ο) είχαν ουσιαστικά «κλειδώσει» τη νίκη πριν από την ανάπαυλα, ενώ στη συνέχεια ο Κριστιάν Ρομέρο (53ο) και ο Χοσέ Μανουέλ Λόπες (86ο) ολοκλήρωσαν το έργο.

 Ήταν μια εμφάνιση που χάρισε στον Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα, το πρώτο παιχνίδι του με ανέπαφη εστία έπειτα από επτά αναμετρήσεις.

Οι πρωταθλητές κόσμου του 2022 έχουν μπροστά τους δύο ακόμη φιλικά παιχνίδια για να τελειοποιήσουν την προετοιμασία τους: απέναντι στην Μπουρκίνα Φάσο στις 3 Οκτωβρίου και, τέσσερις ημέρες αργότερα με το Μπενίν στο γήπεδο «Μονουμεντάλ» της Ρίβερ Πλέιτ.

Αυτός ο τελευταίος αγώνας θα αποτελέσει αναπόφευκτα μια ξεχωριστή και εμβληματική στιγμή, καθώς σηματοδοτεί το αντίο του Λιονέλ Μέσι στην Εθνική ομάδα της Αργεντινής, το πραγματικό αντίο, αυτή τη φορά.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

 

 

 

 

 

 

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