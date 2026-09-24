Τεστ με Λεβαδειακό στη διακοπή για τον ΠΑΟΚ και αντίστροφη μέτρηση για Ντεσπόντοφ

Ο ΠΑΟΚ θέλει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τη διακοπή των πρωταθλημάτων λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων και για τον λόγο αυτό προγραμμάτισε φιλική αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί την επόμενη Παρασκευή (2/10) στο αθλητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας, με ώρα έναρξης τις 12:00 και χωρίς την παρουσία κόσμου.

Το συγκεκριμένο τεστ θα δώσει την ευκαιρία στο τεχνικό επιτελείο του Δικεφάλου να κρατήσει τους ποδοσφαιριστές σε αγωνιστικούς ρυθμούς ενόψει της επιστροφής στις επίσημες υποχρεώσεις. Παράλληλα, αναμένεται να δοθεί χρόνος συμμετοχής σε παίκτες που μέχρι τώρα δεν έχουν αγωνιστεί πολύ, ώστε να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα για την κατάσταση και την ετοιμότητά τους.

Στο μεταξύ, θετικά είναι τα μηνύματα και για τον Κίριλ Ντεσπόντοφ. Ο Βούλγαρος εξτρέμ βρίσκεται πλέον στο τελευταίο στάδιο της αποθεραπείας του μετά την επέμβαση που έκανε για το πρόβλημα στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού ποδιού και ανεβάζει σταδιακά ρυθμούς. Από τις αρχές Ιουλίου ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα και το επόμενο βήμα είναι να επιστρέψει στις προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα.

Εφόσον η αποκατάστασή του συνεχιστεί χωρίς κάποιο απρόοπτο, ο Ντεσπόντοφ αναμένεται να τεθεί ξανά στη διάθεση του ΠΑΟΚ μέσα στον Οκτώβριο. Την περασμένη σεζόν είχε 30 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με 18 στη Super League, εννέα στο Europa League και τρεις στο Κύπελλο Ελλάδας, σημειώνοντας συνολικά πέντε γκολ.

sport-fm.gr