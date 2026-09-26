Το χρειαζόταν πολύ, πάρα πολύ

Η Πάφος FC είναι από τις ελάχιστες ομάδες που συνειδητά αποφάσισαν ότι δεν θα δώσουν φιλικά στη διάρκεια αυτής της μακράς διακοπής λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. Εξάλλου ήταν εμφανές ότι η υπερπροσπάθεια στην Ευρώπη έφερε κούραση και ήταν αναγκαίο να πάρουν ανάσες οι ποδοσφαιριστές ενόψει της συνέχειας.

Με την επανέναρξη, το συγκρότημα του Ρικάρντο Σα Πίντο έχει να δώσει απαιτητικά και συνεχόμενα παιχνίδια, σε Κύπρο και Ευρώπη. Όλα μάλιστα με τεράστιο βαθμό δυσκολίας. Η παφιακή ομάδα από τις 11 Οκτωβρίου, οπότε και θα αντιμετωπίσει στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» την Ανόρθωση, θα δώσει μέχρι το τέλος του μήνα, δηλαδή σε διάστημα 20 ημερών, συνολικά έξι παιχνίδια.

Μετά τον αγώνα με την «Κυρία» θα κάνει την πρεμιέρα της στη League Phase του Europa League, παίζοντας τέσσερις ημέρες αργότερα (15/10) στο Μπέργκαμο απέναντι στην Αταλάντα. Έπειτα θα υποδεχθεί στο «Στέλιος Κυριακίδης» τον ΑΠΟΕΛ τη Δευτέρα (19/10), παιχνίδι το οποίο ακολουθεί, σε διάστημα μόλις τριών ημερών, η αναμέτρηση κόντρα στη Ρέιντζερς στο στάδιο «Αλφαμέγα» (22/10). Ο μήνας θα ολοκληρωθεί με άλλες δύο δύσκολες αναμετρήσεις εντός των τειχών σε εκτός έδρας παιχνίδια. Συγκεκριμένα, στις 26 Οκτωβρίου η Πάφος FC θα πάει στο «Αμμόχωστος» για να παίξει με τη Νέα Σαλαμίνα και στις 31/10 στο στάδιο «Αλφαμέγα», αυτή τη φορά ως φιλοξενούμενη, για να ανταγωνιστεί τον Απόλλωνα.