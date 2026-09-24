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Μάγερ: «Η ΑΕΚ ήταν η καλύτερη απόφαση για μένα - Βρήκα ξανά τη χαρά του ποδοσφαίρου»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Λόβρο Μάγερ μίλησε για το εξαιρετικό ξεκίνημά του στην ΑΕΚ, την προσαρμογή στην Αθήνα, την απογοήτευση του Μουντιάλ και τις υποχρεώσεις του με την Κροατία.

Ο Λόβρο Μάγερ έχει αφήσει πίσω του τη δύσκολη περσινή σεζόν στη Βόλφσμπουργκ και απολαμβάνει ξανά το ποδόσφαιρο, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του.

Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός στάθηκε στο εξαιρετικό ξεκίνημά του με την ΑΕΚ, την προσαρμογή του στην Αθήνα, αλλά και στη βοήθεια που έλαβε από τον συμπατριώτη του, Ντομαγκόι Βίντα, καθώς επίσης και τον Λούκα Γιόβιτς.

Ο Μάγερ χαρακτήρισε την ΑΕΚ «φανταστικό σύλλογο», υπογραμμίζοντας πως όλοι στον οργανισμό ζουν για το ποδόσφαιρο και πως νιώθει πολύ καλά από την πρώτη του περίοδο στην Ελλάδα.

Όπως υπογράμμισε, ωστόσο, θεωρεί ότι η μεταγραφή του στην ΑΕΚ ήταν η σωστή επιλογή, καθώς πλέον έχει τη δυνατότητα να αγωνίζεται ξανά σε υψηλό επίπεδο και να διεκδικεί θέση στην Εθνική Κροατίας.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για την προσαρμογή του στην ΑΕΚ:

«Είμαι πολύ καλά, ξεκίνησα δυνατά τη σεζόν. Το γεγονός ότι βρίσκονται εδώ αρκετοί δικοί μας παίκτες με βοήθησε σημαντικά. Ο Βίντα είναι φυσικά εδώ, όπως και ο Λούκα Γιόβιτς. Ο σύλλογος είναι φανταστικός, όλοι ζουν για το ποδόσφαιρο, όλα είναι εξαιρετικά οργανωμένα. Έχουμε μια σπουδαία ομάδα, απολαμβάνω το ποδόσφαιρο και νιώθω υπέροχα».

Για την απουσία του από τον Μουντιάλ:«Ήταν απογοητευτικό που έχασα το Μουντιάλ, δεν μπορώ να πω το αντίθετο. Δυστυχώς, η προηγούμενη σεζόν στη Βόλφσμπουργκ ολοκληρώθηκε όπως ολοκληρώθηκε. Υπήρχαν σκαμπανεβάσματα, αλλά και σπουδαία παιχνίδια. Κάποια πράγματα όμως δεν μπορείς να τα επηρεάσεις. Θεωρώ ότι πήρα μια πολύ καλή απόφαση ερχόμενος στην ΑΕΚ και είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ να παίζω το ποδόσφαιρό μου. Στόχος μου είναι να βρίσκομαι σε καλή φόρμα και να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό για την Εθνική».

Για τα ματς της Κροατίας στο Nations League:«Είμαστε έτοιμοι. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια σε μικρό χρονικό διάστημα, αλλά πιστεύουμε ότι είμαστε σε καλή φόρμα. Είναι μια νέα αρχή για όλους μας και το πιο σημαντικό είναι να ξεκινήσουμε θετικά απέναντι στην Τσεχία. Αν πάει καλά το πρώτο ματς, πιστεύουμε ότι θα διαχειριστούμε σωστά και τα υπόλοιπα».

Για το τι είπε με τον Σλάβεν Μπίλιτς: «Η συζήτηση πήγε πολύ καλά. Του είπα πόσο χαρούμενος είμαι που άλλαξα ομάδα. Για μένα προσωπικά, το να αγωνίζομαι στην Εθνική ομάδα είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στην καριέρα μου. Και αυτό δεν είναι κλισέ». 

 

 

Κατηγορίες

Super League

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