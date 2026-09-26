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Έγκριση νέων μελών Δ.Σ. ΚΟΠ και σωματείων για εγγραφή στο μητρώο της ΚΟΠ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

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Ανακοίνωση από την ΚΟΠ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου για έγκριση των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ και για έγκριση των νέων Σωματείων για εγγραφή στο μητρώο μελών της ΚΟΠ.

Η Γενική Συνέλευση, η οποία έγινε διαδικτυακά,  ενέκρινε τα ακόλουθα νέα μέλη του Δ.Σ.:

Μιχάλης Ιορδάνους (ΑΛΣ Ομόνοια 29Μ), Ελένιος Κουκλής (Νέα Σαλαμίνα) και Κώστας Χατζηστυλλής (Καρμιώτισσα).

Ενόψει της διοργάνωσης του Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας, η Συνέλευση ενέκρινε για εγγραφή στο μητρώο της ΚΟΠ τα σωματεία ΑΕΚ Κελλιών, Αλκή 1948 Λάρνακας και Ξυλοφάγου F.C..

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΕθνικη - ΚΟΠ

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