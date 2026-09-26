«Είναι ήδη ο ηγέτης του Παναθηναϊκού»: Αποθεώνουν τον Ντε Φράι στην Ιταλία

«Ύμνοι» στην Ιταλία για τον Στέφαν Ντε Φράι! Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός, πήρε την απόφαση, μετά και τους εξαιρετικούς χειρισμούς των ανθρώπων του Παναθηναϊκού, να ντυθεί στα πράσινα, αφήνοντας τη Serie A στην οποία και μεσουράνησε για 12 χρόνια με τη Λάτσιο και την Ίντερ.

Στο Tuttomercatoweb, αναρτήθηκε την Παρασκευή (25/9) ένα άρθρο με αποθεωτικά σχόλια για τον πολύπειρο στόπερ του «τριφυλλιού» και την ως τώρα παρουσία του στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Οι 13 συμμετοχές, εκ των οποίων οι 12 βασικός, αποτυπώνουν την επιρροή που έχει ο Ντε Φράι στο σύνολο του Τζέικομπ Νίστρουπ και σύμφωνα με την ιταλική ιστοσελίδα αποδεικνύεται ότι ο Ολλανδός, είναι: «Ήδη ο ηγέτης της ομάδας»

Μάλιστα, το ιταλικό Μέσο κάνει αναφορά και στην απουσία του από την τελευταία αποστολή της εθνικής Ολλανδίας, με την επισήμανση πως αν συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό, ο ομοσπονδιακός τεχνικός των «Οράνιε» θα μπορούσε να αλλάξει άποψη.

sport-fm.gr