Η απαίτηση Αλγκουαθίλ από τα χαφ, η δουλειά του Μπέιλι και τα μεταγραφικά δεδομένα

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ συνεχίζει να δουλεύει πάνω στις αλλαγές που θέλει να περάσει στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσία των χαφ στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Ο Ισπανός τεχνικός ζητά από τους μέσους του να μην περιορίζονται στην κυκλοφορία και στη διατήρηση των ισορροπιών, αλλά να ακολουθούν τις επιθέσεις και να πατούν περισσότερο στην αντίπαλη περιοχή, ώστε οι «ερυθρόλευκοι» να αποκτήσουν περισσότερες επιλογές στο εκτελεστικό κομμάτι.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι ο Ρέμο Φρόιλερ και ο Γκουστάβο Πουέρτα, από τους οποίους ο Αλγκουαθίλ περιμένει περισσότερα ανεβάσματα, κινήσεις στους κενούς χώρους και συμμετοχή στις τελικές προσπάθειες. Η λογική του είναι πως η επιθετική λειτουργία δεν πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά στον Τσικίνιο, στους εξτρέμ και στους επιθετικούς, αλλά να υπάρχει μεγαλύτερη πολυφωνία και από τη μεσαία γραμμή.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στον Λίον Μπέιλι. Ο Τζαμαϊκανός ακολουθεί σύνθετο ατομικό πρόγραμμα, με στόχο να αφήσει πίσω του τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούν και να αρχίσει να ανεβάζει ρυθμούς από την επόμενη εβδομάδα, χωρίς να παρθεί το παραμικρό ρίσκο. Στον Ρέντη υπάρχει μεγάλη πίστη στις δυνατότητές του και η εκτίμηση πως, όταν φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας, μπορεί να προσθέσει ταχύτητα και προσωπική ενέργεια στην επίθεση.

Στο μέτωπο των τραυματιών, ο Γκουστάβο Σα συνεχίζει το πρόγραμμα αποκατάστασης μετά τη θλάση που υπέστη. Ο Πορτογάλος έχει ήδη συμπληρώσει μία εβδομάδα θεραπειών και, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, αναμένεται να μπει σταδιακά στο ομαδικό πρόγραμμα από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ώστε να αρχίσει να μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του.

Όσον αφορά τις μεταγραφές, παρά τα σενάρια των τελευταίων ημερών για μεσοεπιθετικό ή δεξί μπακ, στον Ολυμπιακό δεν δείχνουν αυτή τη στιγμή διάθεση για κάποια κίνηση, εκτός κι αν παρουσιαστεί μία πραγματικά εξαιρετική περίπτωση πριν κλείσει η αγορά των ελεύθερων. Παράλληλα, από τον Πειραιά κρατούν αποστάσεις από τα ονόματα του Ραφαέλ Γκερέιρο και του Αντνάν Γιανουζάι, με το υπάρχον ρόστερ να θεωρείται ουσιαστικά διαμορφωμένο.

sport-fm.gr