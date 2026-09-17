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ΑΕΛ/ΦΩΤΟ: Συνθήματα κατά ΚΟΠ-Λοϊζίδη στη Λεμεσό και ειρηνική αποχώρηση μετά από παρέμβαση του προέδρου

ΓΗΠΕΔΟ

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Προσωρινή διακοπή της άτυπης συνέλευσης.

Προσωρινή διακοπή σημειώθηκε στην άτυπη συνέλευση της ΚΟΠ με τους προέδρους της Α' Κατηγορίας σε ξενοδοχείο της Λεμεσού, λόγω συγκέντρωσης των φιλάθλων της ΑΕΛ.

Οπαδοί των γαλαζοκιτρίνων βρέθηκαν έξω από τον χώρο της συνεδρίασης, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους για τα τελευταία γεγονότα με την ποινή του Καφού, ενώ φώναξαν συνθήματα κατά της Ομοσπονδίας και του Χάρη Λοϊζίδη.

Ο πρόεδρος της ΑΕΛ, Κώστας Κωνσταντίνου, εξήλθε του κτηρίου και συνομίλησε με τον κόσμο. Περίπου δέκα λεπτά μετά την παρέμβασή του, οι φίλαθλοι αποχώρησαν ειρηνικά από το σημείο.

 



Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

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