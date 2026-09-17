Οι 14 διεθνείς του Παναθηναϊκού, το «όχι» του Ντέσερς στη Νιγηρία και το check σε Σαλάχ-Εντίν

Ένα από τα… παρελκόμενα των ποιοτικών ρόστερ είναι και ότι οι παίκτες που τα απαρτίζουν είναι, συνήθως, διεθνείς με τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα των χωρών τους.

Συνθήκη την οποία βρίσκει μπροστά του και ο Παναθηναϊκός εν προκειμένω, καθώς, ούτε λίγο ούτε πολύ, 14 ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας δεν θα είναι στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ στο διάστημα της διακοπής του πρωταθλήματος!

Συγκεκριμένα, οι διεθνείς παίκτες του «τριφυλλιού» που θα απουσιάσουν είναι οι εξής: Ουναΐ, Σαλάχ-Εντίν (Μαρόκο), Πελίστρι (Ουρουγουάη), Λιβάι Γκαρσία (Τρινιντάντ & Τομπάγκο), Τετέι, Κυριακόπουλος (Ελλάδα), Ραστόντερ (Σκόπια), Γιάγκουσιτς (Κ21 Κροατία), Κάτρης, Κοντούρης (Κ21 Ελλάδα), Μπινιάρης, Γείτονας, Λάβδας, Νεμπής (Κ17 Ελλάδα).

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός αυτός θα ήταν κανονικά ακόμα μεγαλύτερος, φτάνοντας τους 15 παίκτες…

Βλέπετε, ο Σίριλ Ντέσερς κλήθηκε αρχικά στην εθνική Νιγηρίας, αλλά επικοινώνησε ο ίδιος προσωπικά με τον προπονητή του και του ζήτησε να μείνει στην Αθήνα από τη στιγμή που δεν έχει περάσει πολύ καιρός από τον τραυματισμό του.

Η επιθυμία του 31χρονου επιθετικού έγινε αποδεκτή και ταυτόχρονα η πρωτοβουλία του έδειξε πόσο πολύ υπολογίζει την παρουσία του στον Παναθηναϊκό!

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι στο χθεσινό ματς των «πράσινων» με την Κηφισιά βρέθηκε στη Λεωφόρο ο βοηθός προπονητή στην εθνική Μαρόκου για να διαπιστώσει την κατάσταση του Ανάς Σαλάχ-Εντίν.

Πηγή: sport-fm.gr