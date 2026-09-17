Με σόου Μάνταλου και έξι διαφορετικούς σκόρερ, η Ένωση σταμάτησε στα οκτώ κόντρα στην ομάδα των Σερρών

Με μαέστρο Πέτρο Μάνταλο, πρώτο καλό παιχνίδι από το Αλεξάντερ Ζούμπκοφ, ντοπιέτα Χρήστου Αλεξίου και επιστροφή με γκολ του Ζοάο Μάριο, η ΑΕΚ σκόρπισε με 8-1 τον Πανσερραϊκό για την 3η αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Έτσι, η Ένωση έκανε το 2/2 στον ενιαίο όμιλο, έφτασε τους έξι βαθμούς και ανέβηκε στην κορυφή αφήνοντας από κάτω, λόγω της διαφοράς τερμάτων, τους Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Μεγάλος άτυχος του ματς της Νέας Φιλαδέλφειας ήταν ο Μπαρνάμπας Βάργκα, που παρά το γεγονός ότι σημείωσε δύο γκολ, αποχώρησε τραυματίας στο 57′ και πλέον υπάρχει αγωνία για το μέγεθος του προβλήματός του στον οπίσθιο μηριαίο.

Έξι διαφορετικούς σκόρερ είχαν οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς, που πλέον στρέφουν την προσοχή τους για την αναμέτρηση με τον Βόλο (20/09, 18:00) στο Πανθεσσαλικό για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Παρά το 6-0 του πρώτου μέρους, ο Πανσερραϊκός ήταν αυτός που είχε την πρώτη μεγάλη. Ο Καρασαλίδης προσπάθησε με με προβολή να νικήσει τον Μπαλαμώτη από τη μικρή περιοχή, όμως ο νεαρός Έλληνας κίπερ της ΑΕΚ πρόλαβε και απομάκρυνε με τα πόδια. Η φάση ελέγχθηκε για πέναλτι σε χέρι παίκτη της Ένωσης, όμως ο διαιτητής της αναμέτρησης έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Η Ένωση κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα στην πρώτη της τελική στην εστία, με τον Αλεξίου να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Δικέφαλου. Ο Μάνταλος εκτέλεσε το φάουλ από τα αριστερά στο 10′, ο διεθνής Έλληνας με την Κ21 στόπερ σηκώθηκε ψηλότερα από όλους και με δυνατή κεφαλιά έκανε το 1-0.

Από εκείνο το σημείο και μετά όλα άλλαξαν, με τους παίκτες του Νίκολιτς να αρχίζουν τον… χορό στο χορτάρι της Allwyn Arena.

Στο 18′ ο Ζούμπκοφ έχασε αδιανόητη ευκαιρία για το 2-0. Ο Ζοάο Μάριο προσπάθησε να βρει με έξυπνη μπαλιά τον Μάνταλο και τον Βάργκα, που είχαν κάνει κίνηση στην περιοχή του Πανσερραϊκού, η μπάλα πέρασε από όλους, ο Ουκρανός διεθνής εξτρέμ ξεχάστηκε από τους αμυνόμενους των φιλοξενούμενων, όμως αστόχησε από πλάγια θέση και με το τέρμα αφύλαχτο. Η μπάλα κατέληξε στο πλαϊνό δίχτυ του τέρματος του Σακαλίδη.

Στο 25′ ο Πανσερραϊκός απείλησε με αντεπίθεση για σεμινάριο, με τον Κωτσόπουλο να βγαίνει σχεδόν απέναντι από τον Μπαλαμώτη, όμως το σουτ του από το ύψος της μεγάλης περιοχής, και λίγο προς τα αριστερά όπως επιτίθενται οι φιλοξενούμενοι, να είναι αδύναμο και να διευκολύνει τον κίπερ της ΑΕΚ να πέσει και να μπλοκάρει.

Στο 28′ ανέλαβε δράση η ΑΕΚ, πάτησε γκάζι και δεν κοίταξε ποτέ ξανά πίσω της. Ο Ζούμπκοφ εκτέλεσε το φάουλ με το αριστερό από τα αριστερά, ο Βίντα προσπάθησε με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι να βρει τον Αλεξίου που έκανε κίνηση στο πρώτο, όμως ο Σακαλίδης πρόλαβε να απομακρύνει.

Από το 32′ και μετά άρχισε το… γαϊτανάκι των επιπλέον πέντε γκολ των κιτρινόμαυρων μέχρι το φινάλε του πρώτου μέρους.Ο Μάνταλος βρήκε με πάσα-λέιζερ τον Βάργκα στην πλάτη της άμυνας των “λιονταριών”, ο Ούγγρος πέρασε τον Σακαλίδη και με το αριστερό ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 2-0.

Στο 35′ η ΑΕΚ τελείωσε ουσιαστικά την υπόθεση τρίποντο. Μάνταλος και Ζοάο Μάριο έκρυψαν την μπάλα, ο αρχηγός της Ένωσης βρήκε με κλειστά μάτια τον Πορτογάλο στο δεύτερο δοκάρι και εκείνος με το αριστερό έκανε το 3-0.

Με μαέστρο τον Μάνταλο, οι παίκτες του Νίκολιτς συνέχισαν να χορεύουν στο χορτάρι της Allwyn Arena, με τον αρχηγό της ΑΕΚ να βγάζει την τέταρτή του ασίστ στο 38′. Ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός βρήκε με μακρινή μπαλιά τον Βάργκα μέσα στην περιοχή, ο Ούγγρος τη στόπαρε με το αριστερό, την έφερε μπροστά του και με το ίδιο πόδι εκτέλεσε τον Σακαλίδη για την ντοπιέτα και το 4-0 της Ένωσης.

Το 5-0 για την ΑΕΚ έγινε στο 44′ μετά από τη συνεργασία των Μάνταλου, Αλεξίου, Ζούμπκοφ, Ζοάο Μάριο και Βιτάλις. Ο Ουκρανός βρήκε τον Πορτογάλος στα δεξιά της μεγάλης περιοχής, εκείνος έκανε την παράλληλη μπαλιά και ο Ούγγρος χαφ με τακουνάκι πέτυχε το πέμπτο γκολ του Δικέφαλου.

Στο 45′ ήταν η στιγμή του Μάνταλου από σερβιτόρος να γίνει εκτελεστής. Ο Ζούμπκοφ πάσαρε στον αρχηγό του στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, αυτός ντρίμπλαρε τον αντίπαλό του, έφερε την μπάλα στο δεξί και εκτέλεσε τον Σακαλίδη για το 6-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι «κιτρινόμαυροι» συνέχισαν να είναι φουλ επιθετικοί και βρήκαν άλλα δύο γκολ με τους Ζούμπκοβ (72’)και Αλεξίου (84’) ανεβάζοντας το δείκτη του σκορ στο 8-0. Στο 90’+1’ ο Ηλιάδης από κοντά σημείωσε το γκολ της τιμής για τα «λιοντάρια» που δέχθηκαν έναν ιστορικό διασυρμό από τους περσινούς πρωταθλητές...

Διαιτητής: Σταύρος Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Κίτρινες: 47’ Ζοάο Μάριο - 42’ Αλιατίδης, 52’ Καρασαλίδης

Αποβολές: -

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπαλαμώτης, Γκεοργκίοεφ, Βίντα (71’ Χριστακόπουλος), Αλεξίου, Λυκογιάννης, Κάιρινεν, Βιτάλις (78’ Αργυρίου), Ζούμπκοφ, Μάνταλος (59’ Ζίνι), Ζοάο Μάριο (70’ Καλοσκάμης), Βάργκα (59’ λ.τρ. Κουτέσα).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Αλέκος Βοσνιάδης): Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Αλιατίδης, Αρμουγκόμ, Οικονόμου (46’ Μορέιρα), Ρούμιαντσεβ (62’ Ηλιάδης), Αδάμ, Μασκανάκης (74’ Μασκανακης), Ζορζίνιο (46’ Μωϋσίδης), Βερνάρδος, Κωτσόπουλος (62’ Πασάς).

Η βαθμολογία