Γιαννακόπουλος: «Ο Παύλος δεν έχει φύγει, οκτώ χρόνια τώρα τον τιμάμε - Χαίρομαι που βλέπω τον ΠΑΟΚ σε αυτό το τραπέζι»

Τη σημασία του 8ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» υπογράμμισε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στην παρουσία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αλλά και στην εικόνα που διαμορφώνεται στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού ευχήθηκε μια καλή αγωνιστική σεζόν, με υγεία και χωρίς τραυματισμούς, ενώ ευχαρίστησε τις τρεις ομάδες που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση για τη φετινή διοργάνωση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον πατέρα του, εξηγώντας πως το τουρνουά αποτελεί κάθε χρόνο έναν τρόπο να παραμένει ζωντανή η μνήμη του. Όπως τόνισε, η φετινή διοργάνωση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική αξία, καθώς ο Ομπράντοβιτς επιστρέφει για πρώτη φορά ως προπονητής του Παναθηναϊκού.

Παράλληλα, ο Γιαννακόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παρουσία του ΠΑΟΚ στη διοργάνωση και την επένδυση που γίνεται στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Αναφέρθηκε επίσης στην αγωνιστική ενίσχυση του Άρη, εκφράζοντας την ευχή να υπάρξουν περισσότερες αντίστοιχες κινήσεις στο ελληνικό μπάσκετ.

Στόχος, όπως σημείωσε, είναι να υπάρξουν περισσότερες δυνατές ελληνικές ομάδες που θα μπορούν να πρωταγωνιστούν στην Ευρώπη και να συμβάλλουν συνολικά στην άνοδο του ελληνικού μπάσκετ.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Καλησπέρα, σε όλους υγεία, αγάπη. Καλή σεζόν να έχουμε, μακριά από τραυματισμούς. Να πετύχουν οι ομάδες τους στόχους τους, οι φίλαθλοι να χαρούν τους αγώνες. Είναι το 8ο τουρνουά. Να ευχαριστήσω τις τρεις ομάδες που αμέσως ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και ήρθα να δουν τις ομάδες μας, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε αλλά πάνω από όλα να τιμήσουμε τον Παύλο. Άκουσα ο Παύλος έχει φύγει εδώ και 8 χρόνια. Δεν έχει φύγει εδώ και 8 χρόνια, 8 χρόνια είμαστε εδώ και τον τιμάμε μέσα με τέλη Σεπτεμβρίου αυτές τις δύο μέρες. Όλους τους υπόλοιπους αγώνες είναι πάνω με τον Θανάση και τους βλέπει. Φέτος μπορεί να είναι το 8ο, αλλά είναι πολύ ιδιαίτερο, γιατί είναι η πρώτη φορά, σε όλα είναι εδώ αποδεχόμενος πρώτος στην πρόσκληση, σαν προπονητής του Παναθηναϊκού ο Ζέλικο. Αυτό δίνει έξτρα συναισθηματικό λόγο να μας μείνει χαραγμένο. Πέρσι είπαμε πως μπορεί να γίνει στην Κίνα, δεν έγινε. Καλύτερα εδώ, να το παρακολουθήσουμε και όλα. Χρόνια μπροστά, υγεία να έχουμε να μπορέσουμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Χαίρομαι που βλέπω τον ΠΑΟΚ σε αυτό το τραπέζι, να έχει βρεθεί ένας άνθρωπος, εκατομμύρια αγαπάνε τον ΠΑΟΚ, που έχει βρεθεί ένας άνθρωπος έτοιμος να επενδύσει, να κάνει τον ΠΑΟΚ μεγάλη ομάδα, όπως είναι και όπως ήταν. Βλέπουμε τον Άρη να δυναμώνει. Μακάρι να υπάρξουν και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες, ώστε το ελληνικό μπάσκετ να μην περιμένει τις επιτυχίες του Παναθηναϊκού για να είναι στην κορυφή της Ευρώπης. Να υπάρχουν και άλλες ομάδες»