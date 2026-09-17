Ανησυχία στην ΑΕΚ για Βάργκα - Μυϊκό πρόβλημα και αναγκαστική αλλαγή, ξέσπασε από τον εκνευρισμό του!

Πρόωρα ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Βάργκα στο παιχνίδι της ΑΕΚ , καθώς ο Ούγγρος επιθετικός αποχώρησε με πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο.

Ο φορ της Ένωσης σταμάτησε να κινείται σε μία ανύποπτη στιγμή και έδειξε αμέσως ότι αντιμετωπίζει έντονες ενοχλήσεις. Η αντίδρασή του μαρτυρούσε, μάλιστα, την απογοήτευση που ένιωσε, καθώς χτυπούσε με δύναμη το γήπεδο εμφανώς εκνευρισμένος από τον τραυματισμό.

Ο Βάργκα δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει και ο Ζίνι πήρε τη θέση του, με το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ να αναλαμβάνει την πρώτη εκτίμηση της κατάστασής του.

Για την ώρα δεν υπάρχει σαφής εικόνα αναφορικά με το διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός. Η ακριβής σοβαρότητα του τραυματισμού αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά τις απαραίτητες εξετάσεις, οι οποίες θα δείξουν αν πρόκειται για μυϊκή κάκωση μεγαλύτερης έκτασης.

Το δεδομένο είναι πως η συμμετοχή του στο επόμενο παιχνίδι της ΑΕΚ απέναντι στον Βόλο στο Πανθεσσαλικό θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη, ενώ το πρόβλημα ήρθε σε χρονικό σημείο που βρίσκεται μπροστά και το πρόγραμμα της εθνικής Ουγγαρίας.

Στην ΑΕΚ, πάντως, περιμένουν πρώτα τα αποτελέσματα των εξετάσεων πριν υπάρξει οποιαδήποτε ασφαλής εκτίμηση για την επιστροφή του. Η διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων προσφέρει ένα μικρό περιθώριο αποθεραπείας, πριν από την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Μετά τη διακοπή, η ΑΕΚ έχει μπροστά της την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 10 Οκτωβρίου, ενώ τέσσερις ημέρες αργότερα ακολουθεί το ευρωπαϊκό ραντεβού στο Λονδίνο απέναντι στη Σαχτάρ για το Champions League. Το αν ο Βάργκα θα προλάβει κάποιο από τα συγκεκριμένα παιχνίδια θα εξαρτηθεί από τη διάγνωση και την πορεία της αποκατάστασής του.