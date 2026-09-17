«Μεντιλίμπαρ, οέ, οέ, οέ» από τον κόσμο της ΑΕΚ!

Τη δική τους… απάντηση στις τελευταίες εξελίξεις στον Ολυμπιακό έδωσαν οι φίλοι της ΑΕΚ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό.

Στο 63ο λεπτό του αγώνα, από τις εξέδρες της Allwyn Arena ακούστηκε σύνθημα με αποδέκτη τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Οι φίλοι της ΑΕΚ φώναξαν ρυθμικά «Μεντιλίμπαρ, οέ, οέ, οέ», σε ένα ξεκάθαρα πειραχτικό στιγμιότυπο που συνδέθηκε με την πρόσφατη αποχώρηση του Ισπανού τεχνικού από την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού.