ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι παροπλισμοί φέρνουν μετατοπίσεις στον Απόλλων

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Πολλές διαφοροποιήσεις ετοιμάζει ο Λοσάδα για τη μάχη με τον ΑΠΟΕΛ.

Με απουσίες θα κληθεί να παίξει σε ακόμη ένα παιχνίδι ο Απόλλωνας.

Στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ το Σάββατο (19:00) στο στάδιο «Αλφαμέγα», δεν υπολογίζονται οι Ντανίλο Σπόλιαριτς και Μπρούνο Γκασπάρ, οι οποίοι είχαν γίνει αναγκαστική αλλαγή με την Ομόνοια. 

Ο πρώτος υπέστη υπέστη μυϊκή κάκωση στους καμπτήρες του ισχίου και ο δεύτερος μυϊκό τραυματισμό στους οπίσθιους μηριαίους. Εκτός απροόπτου, αναμένεται να είναι στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. Εκτός είναι επίσης ο Ανδρέου, ενώ αμφίβολοι παραμένουν οι Μπράουν και Λιούμπιτς, με τις πιθανότητες να μην είναι με το μέρος τους.

Στο μεταξύ, δεν είναι σίγουρο αν θα επιστρέψει ο Όζμπολτ που λόγω στομαχικών διαταραχών τέθηκε νοκ άουτ από το προηγούμενο ντέρμπι. 

Οι παροπλισμοί θα φέρουν μετατοπίσεις και νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα. Για παράδειγμα, ο Κονομής από το κέντρο της άμυνας θα πάει στο κέντρο, με τον Αϊβού να παίζει στο πλευρό του Κβίντα. Επιπρόσθετα, στη δεξιά πλευρά της άμυνας θα παίξει ο Σιήκκης.

Την... Ιστορία τη γράφουν πάντως οι παρόντες και όποιοι και να κληθούν να παίξουν καλούνται να παρουσιαστούν έτοιμοι για τη δεύτερη νίκη στον φετινό μαραθώνιο.

Κατηγορίες

ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Θα κάνει... μπάσιμο για Νίκο Ουίλιαμς η Τσέλσι

Premier League

|

Category image

Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ο Απόλλωνας: «Δεν υπάρχει πλέον κανένα περιθώριο…»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Κύπελλο Coca-Cola: Στις 25 Σεπτεμβρίου η κλήρωση της Α' φάσης

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Με έκπληξη η πρώτη αποστολή του Τσάβι στην εθνική Ολλανδίας

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Είμαστε οι ABALLOI και θα είμαστε μαζί σας κάθε Σάββατο!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Καιρός να το σταματήσει

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με Ρονάλντο η πρώτη αποστολή του Ζεσούς για την Πορτογαλία ενόψει Nations League

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

ΑΕΚ: Mετά τη διακοπή η επάνοδος του Βάργκα

Super League

|

Category image

Στήριξη στον Κάρικ παρά το απογοητευτικό ξεκίνημα

Premier League

|

Category image

Εθνική Ελπίδων: Κλήση για τους αγώνες με Ρουμανία, Κόσοβο και Σαν Μαρίνο

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

|

Category image

Σαν ημερομηνία... γιορτής!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κλήθηκαν στην Εθνική Σερβίας οι Γιόβιτς και Ζίβκοβιτς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μία ενδεκάδα Κυπρίων στους κορυφαίους 100 της παγκόσμιας κατάταξης!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η κλήση της Εθνικής Κ-19 για δύο φιλικά στη Μολδαβία

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Γιαννακόπουλος και Αγγελόπουλοι στο ίδιο τραπέζι

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη