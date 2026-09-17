Οι παροπλισμοί φέρνουν μετατοπίσεις στον Απόλλων

Με απουσίες θα κληθεί να παίξει σε ακόμη ένα παιχνίδι ο Απόλλωνας.

Στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ το Σάββατο (19:00) στο στάδιο «Αλφαμέγα», δεν υπολογίζονται οι Ντανίλο Σπόλιαριτς και Μπρούνο Γκασπάρ, οι οποίοι είχαν γίνει αναγκαστική αλλαγή με την Ομόνοια.

Ο πρώτος υπέστη υπέστη μυϊκή κάκωση στους καμπτήρες του ισχίου και ο δεύτερος μυϊκό τραυματισμό στους οπίσθιους μηριαίους. Εκτός απροόπτου, αναμένεται να είναι στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. Εκτός είναι επίσης ο Ανδρέου, ενώ αμφίβολοι παραμένουν οι Μπράουν και Λιούμπιτς, με τις πιθανότητες να μην είναι με το μέρος τους.

Στο μεταξύ, δεν είναι σίγουρο αν θα επιστρέψει ο Όζμπολτ που λόγω στομαχικών διαταραχών τέθηκε νοκ άουτ από το προηγούμενο ντέρμπι.

Οι παροπλισμοί θα φέρουν μετατοπίσεις και νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα. Για παράδειγμα, ο Κονομής από το κέντρο της άμυνας θα πάει στο κέντρο, με τον Αϊβού να παίζει στο πλευρό του Κβίντα. Επιπρόσθετα, στη δεξιά πλευρά της άμυνας θα παίξει ο Σιήκκης.

Την... Ιστορία τη γράφουν πάντως οι παρόντες και όποιοι και να κληθούν να παίξουν καλούνται να παρουσιαστούν έτοιμοι για τη δεύτερη νίκη στον φετινό μαραθώνιο.