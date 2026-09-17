Ο ΟΦΗ τρελαίνει την Ευρώπη!

Με κρητική λεβεντιά και κατάθεση ψυχής, ο ΟΦΗ «έγραψε» μία «χρυσή» σελίδα στα βιβλία της Ιστορίας του, καθώς θριάμβευσε με 2-0 στο Παγκρήτιο επί της πολύ ισχυρής Χοφενχάιμ της γερμανικής Bundesliga στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη League Phase του Europa League, σε ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε... αίσθηση σε όλη την Ευρώπη. Ο Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα στο 30’ κι ο Κανελλόπουλος στο 84’ σημείωσαν τα «χρυσά» γκολ του ΟΦΗ, εξαιρετική εμφάνιση απ’ τον «Κέρβερο» Νίκο Χριστογεώργο κάτω απ’ τα δοκάρια της κρητικής ομάδας.

Η Χοφενχάιμ προσπάθησε να πάρει τον έλεγχο του αγώνα απ’ το ξεκίνημα και πίεσε χάνοντας δύο καλές ευκαιρίες με τους Μπέργκερ (7’) και Λεμπερί (10’, κεφαλιά άουτ). Στο 12’ ο Μπάουμαν μπλόκαρε το καλό σουτ Μπουχαλάκη, ενώ στο 20’ ο Χριστογεώργος έδειξε πολύ καλά αντανακλαστικά στην προσπάθεια του Βίμερ.

Στο 30’ ο ΟΦΗ «χτύπησε» με υποδειγματική αντεπίθεση. Ο Κόντρο κατέβασε την μπάλα μετά από «βαθύ» γέμισμα, γύρισε την μπάλα στην περιοχή προς τον Αϊτόρ, ο οποίος έκανε καταπληκτικό τελείωμα στον «ουρανό» των διχτύων του Μπάουμαν για το 1-0 της κρητικής ομάδας.

Στο δεύτερο ημίχρονο η γερμανική ομάδα είχε αρκετές καλές στιγμές, αλλά ο Χριστογεώργος είχε πολύ καλές αντιδράσεις στο σουτ του Χλόζεκ στο 47’, αλλά και στα «γεμίσματα» που έγιναν μέσα στην περιοχή του.

Στο 54’ ο ΟΦΗ έχασε άλλη μία μεγάλη ευκαιρία, όταν ο Κόντρο βρήκε από τα αριστερά τον Φούντα και το σουτ που έπιασε με τη μία πέρασε ξυστά από το δοκάρι του Μπάουμαν. Η Χοφενχάιμ είχε καλή στιγμή στο 61’ με το σουτ του Χλόζεκ που πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια, ενώ στο 78’ ο Λέμπερλι από πολύ καλή θέση πλάσαρε λίγο άουτ.

Ο ΟΦΗ συνέχισε να ψάχνει με υπομονή κι ένα δεύτερο γκολ για να «τελειώσει» το παιχνίδι και το βρήκε στο 84’ με τρομερή κεφαλιά του Κανελλόπουλου, ο οποίος έκανε το 2-0 έπειτα από εξαιρετική εκτέλεση κόρνερ του Μπόρχα Γκονζάλες σε έναν υποδειγματικό συνδυασμό των δύο αλλαγών του Χρήστου Κόντη.

Διαιτητής: Χαβιέ Αλμπερόλα (Ισπανία)

Κίτρινες: 57’ Ανδρούτσος, 64’ Αϊτόρ - 23’ Τσούφαλ, 53’ Ντε Κατ, 63’ Μακίντα

Αποβολές: -

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Πούγγουρας, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Αθανασίου, Ντίκμαν (80’ Μπόρχα Γκονζάλες), Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης (70’ Κανελλόπουλος), Αϊτόρ (70’ Αποστολάκης), Φούντας (60’ Νους), Κόντρο (80’ Ισέκα).

ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ (Κρίστιαν Ίλτσερ): Μπάουμαν, Ροτς (67’ Ντάγκιμ), Χαϊνταρί (46’ Μακίντα), Καμπάκ, Τσουφάλ, Μπέργκερ, Αβντουλαού, Βίμερ (60’ Κόντε), Χλόζεκ (75’ Ασλάνι), Ντε Κατ (60’ Κράμαριτς), Λεμπερί.