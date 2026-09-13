Η πρώτη φορά του Ολυμπιακού μετά από 17 χρόνια

Με το... αριστερό ξεκίνησε την παρουσία του στον πάγκο του Ολυμπιακού, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.

Στο ντεμπούτο του Ισπανού τεχνικού, οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν 1-0 από τον ΟΦΗ στο «Γ. Καραϊσκάκης», και υπέστησαν τη δεύτερη συνεχόμενη απώλεια βαθμών και την πρώτη τους ήττα στη φετινή Stoiximan Super League.

Οι Πειραιώτες αγνοούσαν για πολλά χρόνια την εντός έδρας ήττα από ομάδα εκτός του big 5. Συγκεκριμένα, η τελευταία φορά που συνέβη κάτι τέτοιο, ήταν τη σεζόν 2017/18.

Ο Ολυμπιακός είχε ηττηθεί 1-0 από τον Ατρόμητο στο «Γ. Καραϊσκάκης», την 1η Οκτωβρίου του 2017, για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, έχοντας μάλιστα τότε στο ρόστερ του, τους Νικολάου και Ανδρούτσο!

Οσον αφορά αποκλειστικά τις ομάδες της περιφέρειας, ο ΟΦΗ έγινε η πρώτη ομάδα που κερδίζει εκτός έδρας τους «ερυθρόλευκους», τα τελευταία 17 χρόνια, μετά την ΑΕΛ τον Απρίλιο του 2009, ενώ αν συμπεριλάβουμε και το Κύπελλο, η Λαμία είναι ο τελευταίος σύλλογος εκτός big 5 που έφυγε με «διπλό» από το Φάληρο, τον Φεβρουάριο του 2019, πανηγυρίζοντας τότε, μια σπουδαία πρόκριση.

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