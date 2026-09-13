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Κράξιμο σε Ντε Τσέρμπι που δήλωσε: «Στην Ιταλία θα ήμουν ο καλύτερος προπονητής...»

ΓΗΠΕΔΟ

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Μια ατάκα του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι μετά τη «λευκή» ισοπαλία της Τότεναμ με την Εβερτον σχολιάστηκε έντονα στην Αγγλία.

Η Τότεναμ συνεχίζει να προβληματίζει στο ξεκίνημα της σεζόν, μένοντας για τέταρτο σερί παιχνίδι χωρίς νίκη και χωρίς γκολ στη φετινή Premier League.

Οι «spurs» κόλλησαν στο μηδέν απέναντι στην Εβερτον, στη δεύτερη συνεχόμενή τους «λευκή» ισοπαλία, έχοντας ξεκάθαρο επιθετικό πρόβλημα στις φετινές τους αναμετρήσεις.

Μετά από δύο συνεχόμενες χρονιές στις οποίες πάλεψε για την παραμονή της στην κατηγορία, η Τότεναμ δείχνει μέχρι στιγμής, ότι ο στόχος της θα παραμείνει ο ίδιος αν δεν αλλάξει κάτι άμεσα.

Η ομάδα του Βόρειου Λονδίνου δαπάνησε σχεδόν 400 εκατομμύρια ευρώ σε μεταγραφές το περασμένο καλοκαίρι, θέτοντας ψηλά τον πήχη και η αρνητική της εκκίνηση στην Premier League, έχει φέρει αρκετή γκρίνια.

Ο προπονητής της ομάδας, Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι πάντως, δεν δείχνει να συμμερίζεται την άποψη των περισσότερων για το κακό ξεκίνημα των «πετεινών», τονίζοντας ότι το γεγονός ότι σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια κράτησε το μηδέν η Τότεναμ, είναι θετικό.

Προχώρησε μάλιστα σε μία... τολμηρή δήλωση, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Στην Ιταλία με δύο clean sheets θα ήμουν ο καλύτερος προπονητής». Μία ατάκα που σχολιάστηκε πολύ αρνητικά στην Αγγλία, με τον Ιταλό τεχνικό να δέχεται τα «πυρά» και αρκετούς να τονίζουν ότι βρίσκεται «εκτός τόπου και χρόνου» λέγοντας κάτι τέτοιο, την ώρα που η ομάδα του δεν έχει νίκη και γκολ σε τέσσερα παιχνίδια.

athletiko.gr

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