Δια βίου αποκλεισμό από τα γήπεδα ζητά ο Κριστιάνο για όσους φώναζαν σύνθημα για τον Ζότα

Αποφασισμένος να μην επιτρέψει να περάσουν… έτσι τα εμετικά συνθήματα οπαδών για τον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο 41χρονος σούπερ σταρ ζήτησε από τη Saudi Pro League να επιβάλει ισόβιο αποκλεισμό από τα γήπεδα σε όσους φιλάθλους εμπλέκονται στο περιστατικό, κατά το οποίο ο Ρούμπεν Νέβες φάνηκε να γίνεται στόχος ειρωνικών συνθημάτων που αφορούσαν τον εκλιπόντα φίλο και συμπαίκτη του.

Ο Ζότα απεβίωσε τον Ιούλιο του 2025, σε ηλικία μόλις 28 ετών. Ο ίδιος και ο 25χρονος αδελφός του, Αντρέ Σίλβα, έχασαν τη ζωή τους όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν προσέκρουσε στη Θαμόρα της Ισπανίας.

Ο Νέβες μετά από αυτό το σύνθημα χειροκρότησε ειρωνικά τους οπαδούς, ενώ περνώντας μπροστά από τους εκπροσώπους του Τύπου μετά τον αγώνα, είπε στους δημοσιογράφους: «Ελπίζω μόνο να μην πάνε να προσευχηθούν αργότερα, μετά από αυτό που έκαναν».

Ο Ρονάλντο, ο οποίος αγωνίζεται στη σαουδαραβική Αλ Νασρ, υπήρξε συμπαίκτης του Νέβες στην εθνική Πορτογαλίας και είχε αγωνιστεί στο πλευρό του εκλιπόντος Ζότα. Ζήτησε να τιμωρηθεί αυτή η συμπεριφορά, προσθέτοντας ότι όσοι εμπλέκονται «δεν θα πρέπει να επιτραπεί ποτέ ξανά να εισέλθουν σε γήπεδο».

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Ρονάλντο έγραψε: «Το πρωτάθλημα πρέπει να αναλάβει δράση και να τιμωρήσει αυτού του είδους τη συμπεριφορά των φιλάθλων. Αυτό δεν είναι πλέον ποδόσφαιρο και πρέπει να υπάρχουν όρια. Άτομα που συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο δεν θα έπρεπε ποτέ ξανά να έχουν το δικαίωμα εισόδου σε γήπεδο».

sport-fm.gr