ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δια βίου αποκλεισμό από τα γήπεδα ζητά ο Κριστιάνο για όσους φώναζαν σύνθημα για τον Ζότα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εξοργίστηκε με όσους φώναζαν ειρωνικά συνθήματα για τον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα.

Αποφασισμένος να μην επιτρέψει να περάσουν… έτσι τα εμετικά συνθήματα οπαδών για τον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο 41χρονος σούπερ σταρ ζήτησε από τη Saudi Pro League να επιβάλει ισόβιο αποκλεισμό από τα γήπεδα σε όσους φιλάθλους εμπλέκονται στο περιστατικό, κατά το οποίο ο Ρούμπεν Νέβες φάνηκε να γίνεται στόχος ειρωνικών συνθημάτων που αφορούσαν τον εκλιπόντα φίλο και συμπαίκτη του.

Ο Ζότα απεβίωσε τον Ιούλιο του 2025, σε ηλικία μόλις 28 ετών. Ο ίδιος και ο 25χρονος αδελφός του, Αντρέ Σίλβα, έχασαν τη ζωή τους όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν προσέκρουσε στη Θαμόρα της Ισπανίας.

Ο Νέβες μετά από αυτό το σύνθημα χειροκρότησε ειρωνικά τους οπαδούς, ενώ περνώντας μπροστά από τους εκπροσώπους του Τύπου μετά τον αγώνα, είπε στους δημοσιογράφους: «Ελπίζω μόνο να μην πάνε να προσευχηθούν αργότερα, μετά από αυτό που έκαναν».

Ο Ρονάλντο, ο οποίος αγωνίζεται στη σαουδαραβική Αλ Νασρ, υπήρξε συμπαίκτης του Νέβες στην εθνική Πορτογαλίας και είχε αγωνιστεί στο πλευρό του εκλιπόντος Ζότα. Ζήτησε να τιμωρηθεί αυτή η συμπεριφορά, προσθέτοντας ότι όσοι εμπλέκονται «δεν θα πρέπει να επιτραπεί ποτέ ξανά να εισέλθουν σε γήπεδο».

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Ρονάλντο έγραψε: «Το πρωτάθλημα πρέπει να αναλάβει δράση και να τιμωρήσει αυτού του είδους τη συμπεριφορά των φιλάθλων. Αυτό δεν είναι πλέον ποδόσφαιρο και πρέπει να υπάρχουν όρια. Άτομα που συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο δεν θα έπρεπε ποτέ ξανά να έχουν το δικαίωμα εισόδου σε γήπεδο».

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗΑλλα Πρωταθληματα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Αλγκουαθίλ στους παίκτες του Ολυμπιακού: «Μαζί να τα διορθώσουμε όλα»

Super League

|

Category image

Κυρίαρχος ο Παναθηναϊκός, έριξε τριάρα και έμεινε μόνος πρώτος

Super League

|

Category image

Ασπρόμαυρο το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Super League

|

Category image

Δηλώθηκε στην Ευρώπη ο Γιάρεμτσουκ αντί του Ελ Καμπί

Super League

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η κορυφή άλλαξε ένοικο και η Πάφος FC κάνει... κουμάντο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Stoiximan Super League ΠΑΕ Άρης: «Εύγε Λανουά, αρχίσανε τα "έργα"»

Super League

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα έξι γκολ από το Ολυμπιακός - Ομόνοια 29Μ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κωστή: «Τα παιδιά δεν δέχονται να χάσουν»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Μπούις: «Νιώθω πάλι ότι χάσαμε δύο βαθμούς - Δείξαμε ποιοι είμαστε»

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν στο ΤΖΟΚΕΡ (13/09)

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο Καρέτσας γύρισε στο Γκενκ, αποθεώθηκε και έκανε τη σέντρα στο ματς με τη Γάνδη

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Ο Κυνηγόπουλος στο 90+4΄ έκοψε τον δρόμο της Ομόνοιας 29ης Μαΐου για την… κορυφή σε επικό ματς στο ΓΣΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δεν το πίστευε ο Κάρικ: «Είναι εξωφρενικό, το γκολ της Σίτι ξεπερνά κάθε λογική»

Premier League

|

Category image

Το ευχαριστώ του Ολυμπιακού στην Κύπρο: «Τα λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν...»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο Λομπότκα λύτρωσε τη Νάπολι

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Διαβαστε ακομη