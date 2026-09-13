Άμεσα γεροί, τους χρειάζεται το ποδόσφαιρο...

Είναι απίστευτη η γκαντεμιά με τους Κωνσταντέλια και Καρέτσα στη γερμανική ομάδα, η οποία το περασμένο καλοκαίρι ξόδεψε πολλά εκατομμύρια για να αποκτήσει δύο από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού (και ευρωπαϊκού) ποδοσφαίρου. Μέσα σε διάστημα μερικών ημερών, όμως, έχασε και τους δύο και πλέον η Ντόρτμουντ βιώνει έναν πραγματικό εφιάλτη με τις ακριβοπληρωμένες μεταγραφές της. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στάθηκε φοβερά άτυχος, αφού υπέστη ρήξη χιαστού στην πρεμιέρα της Bundesliga. Ο 23χρονος άσος είχε πραγματοποιήσει ιδανικό ξεκίνημα στη νέα του ομάδα, εντυπωσιάζοντας στο ντεμπούτο του απέναντι στην Μπάγερν για το γερμανικό Σούπερ Καπ. Στο πρόσφατο παιχνίδι της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ για το Champions League, ήταν η σειρά του Κωνσταντίνου Καρέτσα να παρουσιάσει πρόβλημα. Ο 18χρονος εξτρέμ ένιωσε αδιαθεσία κι έγινε αναγκαστική αλλαγή, με τους γιατρούς της ομάδας να κάνουν λόγο για πρόβλημα στο κυκλοφορικό. Η εικόνα του νεαρού στο έδαφος προκάλεσε έντονη ανησυχία σε όλους όσους παρακολουθούσαν τον αγώνα. Το ευτύχημα είναι ότι το παιδί είναι καλά και πήρε εξιτήριο.

Η απόκτηση, κατά την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο, των Κωνσταντέλια και Καρέτσα αποτέλεσε μέρος μιας πολύ μεγάλης επένδυσης του γερμανικού συλλόγου σε κορυφαία ταλέντα. Η απόκτηση Καρέτσα από τη βελγική Γκεντ κόστισε 30 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η μεταγραφή Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στοίχισε 26 εκατομμύρια. Και οι δύο Ελλαδίτες προορίζονταν βασικοί, με πρωταγωνιστικό ρόλο στην πορεία της ομάδας στο γερμανικό πρωτάθλημα και στην League Phase του Champions League.

Ευχή όλων των φιλάθλων είναι η όσο το δυνατό πιο σύντομη επιστροφή τους στην ενεργό δράση. Τους χρειάζεται η ομάδα τους, αλλά τους χρειάζεται και το ποδόσφαιρο, αφού τέτοια ταλέντα ομορφαίνουν, με τις ενέργειές τους, το άθλημα.