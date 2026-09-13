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Η Τραμπζονσπόρ του Σαλάχ θέλει τον Λοράν Μπλαν για την άκρη του πάγκου της

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Τραμπζονσπόρ αναζητεί τον νέο της προπονητή, με τον Λοράν Μπλαν να μοιάζει ως ένα εκ των φαβορί για την διαδοχή του Τεκέ.

Η Τραμπζονσπόρ αναζητά τον νέο της προπονητή μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Φατίχ Τεκέ, έχοντας ως στόχο να επιστρέψει δυναμικά στις υψηλές θέσεις του τουρκικού πρωταθλήματος και να διακριθεί στο Conference League.

Η διοίκηση του συλλόγου είναι αποφασισμένη να επενδύσει σημαντικά και στον πάγκο, όπως έκανε και το καλοκαίρι για την ενίσχυση του ρόστερ, με την απόκτηση παικτών όπως ο Μοχάμεντ Σαλάχ.

Σύμφωνα με την «Fanatik», το όνομα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή της λίστας είναι εκείνο του Λοράν Μπλαν. Ο Γάλλος τεχνικός παραμένει χωρίς ομάδα από τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν και αποχώρησε από την Αλ Ιτιχάντ.

Ο 60χρονος Γάλλος τεχνικός διαθέτει πλούσια εμπειρία στους πάγκους, έχοντας καθοδηγήσει στο παρελθόν τόσο την εθνική ομάδα της χώρας του όσο και αρκετούς σημαντικούς συλλόγους.

Μεταξύ άλλων, ο Λοράν Μπλαν έχει εργαστεί στην Μπορντό, την Παρί Σεν Ζερμέν, την Αλ Ραγιάν και τη Λιόν, έχοντας αφήσει το στίγμα του σε Γαλλία και εξωτερικό.

Παράλληλα, αποκαλύπτουν πως στην Τουρκία, πως στην λίστα του τεχνικού διευθυντή της ομάδας από την Τραπεζούντα, πέραν του Γάλλου, βρίσκονται τόσο ο Στίβεν Τζέραρντ, όσο και ο άλλοτε προπονητής του Ολυμπιακού και της Αθλέτικ Μπιλμπάο, Ερνέστο Βαλβέρδε.

Aξίζει να υπενθυμίσουμε πως ο Σαλάχ υπέγραψε στην Τραμπζονσπόρ με ετήσιες απολαβές που αγγίζουν τα 17 εκατ. ευρώ, ενώ στη συμφωνία προβλέπεται επίσης ποσοστό για τον Αιγύπτιο από τις πωλήσεις των φανελών με το όνομά του.

Οι πρώτες 100.000 φανέλες με το νούμερο «10» που θα θέσει σε κυκλοφορία ο τουρκικός σύλλογος αναμένεται να εξαντληθούν σε χρόνο-ρεκόρ, προσθέτοντας στο λογαριασμό του - πριν καν αγωνιστεί - αλλά δύο εκατομμύρια.

athletiko.gr 

 

 

 

 

 

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