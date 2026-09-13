Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μαν. Σίτι: Η παράδοση 118 χρόνων!

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα υποδεχτεί τη Μάντσεστερ Σίτι για την τέταρτη αγωνιστική της Premier League. Ένα από τα “αρχαιότερα” ντέρμπι του πλανήτη και ένα από τα πιο “καυτά” της Αγγλίας.

Οι δύο ομάδες έχουν βρεθεί στη 4η αγωνιστική τρείς φορές στην ιστορία τους και η “παράδοση” δείχνει ξεκάθαρο νικητή. Παράλληλα είναι το πρώτο ντέρμπι του Ένζο Μαρέσκα με τους “πολίτες”, έχοντας αντιμετωπίσει τους “κόκκινους διαβόλους” μόνο ως προπονητής της Τσέλσι.

Man United have the advantage over City in the Manchester derby ⚔️🔥 pic.twitter.com/DFny8yV5Bb — OneFootball (@OneFootball) September 13, 2026

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι: Τέταρτη αγωνιστική η “παράδοση” που ξεκίνησε από το 1908

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα αναμετρηθεί με τη Μάντσεστερ Σίτι, στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς μεταξύ τους. Οι δύο ιστορικοί σύλλογοι έχουν βρεθεί αντιμέτωποι 188 φορές. Οι “κόκκινοι διάβολοι” έχουν καταγράψει 76 νίκες, οι “πολίτες” είναι στις 60 και έχουν έρθει 52 φορές ισόπαλοι. Ωστόσο παρά την υπεροχή των “μπέμπηδων”, οι “μπλε” έχουν τέσσερα γκολ παραπάνω στους μεταξύ τους αγώνες, έχοντας 269.

Οι δύο σύλλογοι έχουν έρθει αντιμέτωποι στην τέταρτη αγωνιστική της Premier League τρείς φορές. Η πρώτη ήταν το μακρινό 1908, όπου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε εκτός έδρας με 2-1. Έπειτα τη σεζόν 2016/17 και στο “Ολντ Τράφορντ” αυτή τη φορά, η Μάντσεστερ Σίτι πήρε το “τρίποντο” με το ίδιο σκορ που είχε ηττηθεί (2-1). Επίσης μόλις τη περασμένη σεζόν, στη τέταρτη αγωνιστική, ήρθαν ξανά αντιμέτωπες οι δύο ομάδες της πόλης. Οι “πολίτες” νίκησαν σχετικά εύκολα στο “Έτιχαντ” με 3-0.

Η “παράδοση” της συγκεκριμένης αγωνιστικής κάνει τη Σίτι να… χαμογελάει, όμως το σύνολο του Μάικλ Κάρικ θέλει να κάνει το 2-2 και να διευρύνει ακόμη παραπάνω τις νίκες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

sportsking.gr