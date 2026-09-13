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(BINTEO) Ξέσπασε κατά Ματσάρι ο Κέρκεζ: «Με τσιγάρα στον πάγκο, είναι εικόνα αυτή;»

ΓΗΠΕΔΟ

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Μου φέρθηκε σαν να είμαι gypsy, για μένα είναι μηδέν

Έξαλλος ο τεχνικός του Ατρομήτου Ντούσαν Κέρκεζ μετά την ισοπαλία του Ατρομήτου με τον Ηρακλή, αναφέρθηκε στην συμπεριφορά του Βάλτερ Ματσάρι.

Ο Ντούσαν Κέρκεζ, μετά την ισοπαλία του Ατρομήτου με τον Ηρακλή, μίλησε στην κάμερα του ΣΚΑΙ και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη συμπεριφορά του Βάλτερ Ματσάρι.

Ο προπονητής των Περιστεριωτών ήταν έξαλλος με την συμπεριφορά του Ιταλού τεχνικού.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Κλασσικό ελληνικό ποδόσφαιρο με ένταση. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν σούπερ. Ο Ηρακλής ξέραμε πως θα επιτεθεί και αμυνθήκαμε σωστά. Έπρεπε να βλέπουμε δύο και τρία γκολ. Αλλάξαμε τους παίκτες λόγω των καρτών και μετά δεν ήταν εύκολο να παραμείνει έτσι η ένταση. Στην επανάληψη ήταν καλύτερος ο Ηρακλής. Είναι καλό που επέστρεψε ο Ηρακλής.

Ευχαριστώ τον κόσμο μας για τη στήριξη. Μπορούσαμε στο τέλος να σκοράρουμε, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ήμασταν πολύ διαφορετικοί συγκριτικά με την Καλαμάτα, παίξαμε ως ομάδα. Μπορούμε και καλύτερα».

Για τον Βάλτερ Ματσάρι: «Θέλω να σταθώ σε κάτι άλλο, με όλο τον σεβασμό. Ο προπονητής του Ηρακλή είναι πολύ καλός προπονητής, αλλά μετά το παιχνίδι πήγα να του δώσω το χέρι και δεν μου το έδωσε, σαν να είμαι gypsy. Είναι απίστευτο.

Αυτό θα έπρεπε να είναι παράδειγμα για όλους εδώ, όπως ο κύριος Μεντιλίμπαρ. Αυτός είναι κύριος και έχουμε κι άλλους προπονητές που είναι κύριοι. Ο Μεντιλίμπαρ ούτε αγγλικά ξέρει, αλλά πάντα όταν παίζαμε ερχόταν με σεβασμό να μας χαιρετήσει και μας κέρδιζε σε κάθε παιχνίδι. Βλέπετε τη διαφορά.

Ο Ματσάρι ήρθε και μου φέρθηκε σαν να είμαι gypsy. Τι σημαίνει αυτό; Είναι 65 ετών. Είναι παράδειγμα για εμάς τους πιο μικρούς προπονητές; Μπορεί να έχει δέκα κύπελλα, για εμένα είναι μηδέν. Αυτό είναι το πρόβλημα στη δουλειά μας.

Δεν ήθελα να τα πω αυτά, αλλά πρέπει να τα πω. Αυτός είναι με τσιγάρα στον πάγκο; Γιατί δεν βλέπει η ΕΠΟ ότι είναι με IQOS στον πάγκο, ενώ δεν επιτρέπεται στα εστιατόρια;

Δεν θέλω να πω άλλα. Πάντα δείχνω σεβασμό, αλλά αυτό δεν είναι κατάσταση. Από τον πάγκο πεταγόταν κάθε φορά, λες και εμείς δεν παίζουμε. Σεβασμός μηδέν. Σεβασμός στον Ηρακλή και σε όλους. Έχει κόσμο, είναι ιστορική ομάδα, αλλά αυτός δεν έχει τον σεβασμό μου».

athletiko.gr 

 

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