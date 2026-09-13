Το επικό τρολάρισμα της Domino’s για την απίστευτη αφλογιστία της Τότεναμ!

Το ξεκίνημα της ομάδας του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι είναι απογοητευτικό, καθώς μετά τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές έχει μόλις δύο βαθμούς και δεν έχει καταφέρει ακόμη να πανηγυρίσει ούτε ένα τέρμα. Οι «πετεινοί» ηττήθηκαν με 3-0 από την Μπρέντφορντ και 2-0 από τη Νιούκαστλ, ενώ στη συνέχεια έμειναν στο 0-0 κόντρα σε Νότιγχαμ Φόρεστ και Έβερτον.

Μάλιστα, η Τότεναμ και η Κόβεντρι είναι οι μοναδικές ομάδες της Premier League που δεν έχουν βρει ακόμη τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Η κατάσταση αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη από τη Domino’s, η οποία έκανε το δικό της σχόλιο με αρκετή δόση χιούμορ. «Έχουμε παραδώσει 489.297.478 πίτσες από την τελευταία φορά που σκόραρε η Τότεναμ στην Premier League», ανέφερε χαρακτηριστικά, προκαλώντας άφθονο γέλιο.

Για να εντοπίσει κανείς το τελευταίο γκολ των «πετεινών» στο πρωτάθλημα, πρέπει να γυρίσει πίσω στις 24 Μαΐου. Τότε, η Τότεναμ είχε επικρατήσει 1-0 της Έβερτον, με το συγκεκριμένο τέρμα να παραμένει μέχρι σήμερα το τελευταίο της στην Premier League.

Έτσι, εκτός από την πρώτη της νίκη στη νέα σεζόν, η ομάδα του Ντε Τσέρμπι ψάχνει πλέον απεγνωσμένα και το πρώτο της γκολ.

we’ve delivered 489,297,478 pizzas since spurs last scored a premier league goal — Domino's Pizza UK (@Dominos_UK) September 12, 2026

sdna.gr