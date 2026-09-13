«Η Αθήνα στο στήθος μας» - Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τη νέα εντός έδρας εμφάνιση του

Τη νέα του εντός έδρας φανέλα για τη σεζόν 2026/27 αποκάλυψε ο Παναθηναϊκός το μεσημέρι της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, μέσα από ανάρτηση της «πράσινης» ΚΑΕ στα social media.

Σε ένα video γεμάτο από εικόνες μέσα από τις αθηναϊκές γειτονιές, αποτυπώνεται η ανυπομονησία για τη νέα σεζόν που εκκινεί επίσημα σε λίγες μέρες.

«Η Αθήνα στο στήθος μας» είναι το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, κάτι που φαίνεται πλήρως και στην ολοκαίνουρια εμφάνιση του συλλόγου, εκεί όπου βρίσκεται στο κέντρο της η Ακρόπολη.

Στο video φυσικά βρίσκονται τόσο τα νέα αποκτήματα του Παναθηναϊκού, όσο και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς που επέστρεψε στον πάγκο του «τριφυλλιού» έπειτα από 5.214 μέρες, έχοντας έναν και μοναδικό στόχο, την κορυφή!

athletiko.gr