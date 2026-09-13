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Άλλη πίστα, πολύ διαφορετική...

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

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To Champions League είναι άλλη εντελώς φάση

Παρακολουθώντας κανείς το ΑΕΚ - ΛΑΣΚ Λινζ μπορεί πολύ εύκολα να συμφωνήσει πως ναι, η League Phase του Champions League είναι μία εντελώς διαφορετική πίστα από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Εδώ να πούμε πως ήταν ένα παιχνίδι ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ελλάδας και την πρωταθλήτρια Αυστρίας. Δύο χωρών που δεν έχουν και το μεγαλύτερο μπόι ποδοσφαιρικά στην Ευρώπη.

Ο ρυθμός λοιπόν της συγκεκριμένης αναμέτρησης ήταν τόσο καλός που έμοιαζε κάτι πολύ ξένο στα δικά σου μάτια, ακόμη κι αν ακολουθείς το καθόλου τοξικό πρωτάθλημα της Super League εδώ και χρόνια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η σχεδόν εξάλεπτη καθυστέρηση του Νίκολιτς να κάνει την αλλαγή του, αφού η μπάλα δεν έβγαινε εκτός για να προκύψει διακοπή!

Προφανώς και συνέβησαν πράγματα που βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, το γεμάτο γήπεδο, η ενέργεια των παικτών, ο διαιτητής και άλλα. Εντούτοις έγινε ξεκάθαρο πως οι ομάδες που έχουν ως στόχο να αγωνιστούν σε αυτή την διοργάνωση κι έρχονται από τέτοιους είδους πρωταθλήματα, δηλαδή όχι της πρώτης ή ακόμα και της δεύτερης γραμμής, πρέπει να κάνουν πολλά πράγματα ως προς την ενίσχυσή τους το καλοκαίρι. 

Το Champions League, όπως έχει πλέον διαμορφωθεί με τη League Phase, βοηθά τις ομάδες όπως την ΑΕΚ και την ΛΑΣΚ να αυξήσουν τις πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση, μιας και τα παιχνίδια είναι οκτώ. Αυξάνει τον ανταγωνισμό, το ενδιαφέρον και πολλαπλασιάζει τα σημαντικά παιχνίδια από πολύ νωρίς. 

 

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