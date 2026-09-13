Αρτέτα: «Απαράδεκτη απόφαση-Αυτό δεν είναι πέναλτι σε κανένα παιχνίδι, σε κανένα πρωτάθλημα»

Η Άρσεναλ πέρασε με 2-0 από την έδρα της Σάντερλαντ και έκανε το 4/4 στην Premier League, ωστόσο ο Μίκελ Αρτέτα ήταν έξαλλος μετά το ματς με το πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ των γηπεδούχων στο 54ο λεπτό και με το ματς στο 0-0. Ο Βάσκος τεχνικός χαρακτήρισε απαράδεκτη την απόφαση, παρότι δεν στοίχισε στην ομάδα του, καθώς ο Ντάβιντ Ράγια απέκρουσε και λίγο αργότερα η ομάδα του άνοιξε το σκορ με τον Μπρούνο Γκιμαράες.

«Αυτό το σφύριγμα είναι απαράδεκτο σε αυτό το επίπεδο. Δεν είναι πέναλτι σε κανένα παιχνίδι, σε κανένα πρωτάθλημα. Ήταν ένα υπέροχο ποδοσφαιρικό παιχνίδι, με δύο ομάδες και μια ατμόσφαιρα στο γήπεδο που ήταν απίστευτη. Έπρεπε να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά — ήταν πολλά για μια πραγματικά δύσκολη εβδομάδα, μετά τα παιχνίδια με την Τσέλσι και τη Νάπολι — και επιπλέον καλούμαστε να διαχειριστούμε αυτό που συνέβη, το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν είναι αποδεκτό.

Το είδα 20 φορές και αδυνατώ να καταλάβω πώς σκέφτηκαν να δώσουν πέναλτι σε εκείνη τη φάση ή πώς δεν παρενέβη το VAR. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ, αλλά λυπάμαι που, σε ένα τόσο όμορφο παιχνίδι, αναγκαζόμαστε να συζητάμε για ένα ζήτημα τέτοιας σοβαρότητας, καθώς αυτό αλλάζει την πορεία της σεζόν και μπορεί να σου κοστίσει το πρωτάθλημα. Σε αυτό το επίπεδο, και με όλη τη δουλειά που έχουμε ρίξει, δεν επιτρέπεται να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Δεν μπορώ να βρω εξήγηση», τόνισε.

sport-fm.gr