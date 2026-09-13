Ο Γκιμαράες εντυπωσίασε τον Αρτέτα

Ο Βραζιλιάνος μέσος μπήκε στο γήπεδο στο 46ο λεπτό και 12 λεπτά αργότερα «άνοιξε το σκορ» με ένα εντυπωσιακό σουτ έξω από την περιοχή, ενώ με την απόδοση του, εντυπωσίασε τον Μίκελ Αρτέτα, ο οποίος δήλωσε αναφερόμενος στον παίκτη του, ο οποίος κόστισε 80 εκ. ευρώ:

«Είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος! Από την προσωπικότητα που έδειξε, σ΄έναν ξεχωριστό αγώνα για αυτόν, αλλά και από τον τρόπο που παίρνει τον έλεγχο του παιχνιδιού και τις αποφάσεις του».