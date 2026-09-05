Πρόταση του ΠΑΟΚ για τον βασικό τερματοφύλακα της Γιαγκελόνια

Πρόταση του ΠΑΟΚ στη Γιαγκελόνια για τον Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς, αποκαλύπτουν τα πολωνικά Μέσα.

Όπως μεταδίδεται από τους δημοσιογράφους της χώρας, οι «ασπρόμαυροι» έχουν καταθέσει προσφορά στην αντίπαλο του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League.

Πρόκειται για 22χρονο πορτιέρε, ύψους 1,89μ., ο οποίος έχει συμβόλαιο με τη Γιαγκελόνια ως το 2028. Αγωνίζεται εδώ και μια πενταετία στην ομάδα του Μπιαλιστόκ, έχοντας γράψει αρχικά 44 εμφανίσεις με τη Γιαγκελόνια Β και 113 με την πρώτη ομάδα.

Αποτελεί τον βασικό κίπερ του κλαμπ, μετρώντας 9 συμμετοχές με 2 clean sheets. Έχει υπάρξει διεθνής και με τις εθνικές ομάδες της Πολωνίας σε επίπεδο ακαδημιών.

sport-fm.gr