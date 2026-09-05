Συγκινεί ο Κούσουλος: «Ομόνοια μου, σε ευχαριστώ για όλα - Για πάντα ένας από εσάς»

Παρελθόν αποτελεί από την Ομόνοια ο Ιωάννης Κούσουλος, μετά από 8 χρόνια. Ο αρχηγός των πρασίνων μέσω ανάρτησης αποχαιρέτησε την ομάδα της πρωτεύουσας.

Αναλυτικά:

8 χρόνια. Πόσες αναμνήσεις χωράνε μέσα σε δύο λέξεις;

Σήμερα ήρθε η στιγμή να αποχαιρετήσω την Ομόνοια. Μια ομάδα που έγινε τεράστιο κομμάτι της ζωής μου και θα έχει για πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.

Μέσα σε αυτά τα 8 χρόνια έζησα τα πάντα. Τίτλους, μεγάλες νίκες, δύσκολες στιγμές, πανηγυρισμούς και αξέχαστες ευρωπαϊκές βραδιές.

Είχα την τιμή να φορέσω το περιβραχιόνιο για 8 χρόνια. Μια ευθύνη που ήταν για μένα τιμή, περηφάνια και μεγάλη αγάπη για αυτή τη φανέλα.

Κρατάω πάνω απ’ όλα τους ανθρώπους. Τους συμπαίκτες, τους προπονητές, το staff και όλες τις στιγμές που ζήσαμε μαζί.

Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στον Πρόεδρο, Σταύρο Παπασταύρου, για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια.

Και στον κόσμο της Ομόνοιας, που ήταν πάντα εκεί. Στις καλές και στις δύσκολες στιγμές. Που με αγκάλιασε από την πρώτη μέρα και με έκανε να νιώσω πως αυτή η φανέλα δεν ήταν απλά μια φανέλα που φορούσα, αλλά κάτι που κουβαλούσα μαζί μου κάθε φορά που έμπαινα στο γήπεδο.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ την αγάπη που μου δείξατε.

Φεύγω με περηφάνια και ευγνωμοσύνη για όλα όσα ζήσαμε.

Ομόνοια μου, σε ευχαριστώ για όλα.

Για πάντα ένας από εσάς.