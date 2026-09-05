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Τα τρόπαια ολοένα και τη μεγαλώνουν!

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

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Σίγουρα, είναι μία επιτυχία για την Πάφος FC που δίνει αυτοπεποίθηση όμως με τίποτα δεν πρέπει να παρασύρει και να εφησυχάσει.

Η κατάκτηση του Σούπερ Καπ δεν ήταν ένας απλός τίτλος για την Πάφος FC. Είναι η απόδειξη πως αυτός ο σύλλογος «μεγαλώνει» χρόνο με τον χρόνο. Αυτό γίνεται με το «μάζεμα» τίτλων και ήταν το 4ο την τελευταία τριετία, έχοντας διαγράψει φυσικά σε αυτό το διάστημα, σημαντικές ευρωπαϊκές επιτυχίες.

Είχε προηγηθεί το κύπελλο της σεζόν 2024, ακολούθησε το πρωτάθλημα του 2025, ξανά το κύπελλο το 2026 και λίγους μήνες μετά το Σούπερ Καπ. Όλα είναι πλέον στη βιτρίνα της και έβαλε... πλώρη για νέες κατακτήσεις. Άλλωστε αυτός είναι ο στόχος και το απέδειξε τόσο με το γεγονός ότι κέρδισε την πρωταθλήτρια αλλά και με την ευρωπαϊκή της παρουσία. Πέραν τούτου, έγιναν κινήσεις ενίσχυσης με στόχο την επιστροφή στον... θρόνο.

Σίγουρα, είναι μία επιτυχία που δίνει αυτοπεποίθηση όμως με τίποτα δεν πρέπει να παρασύρει και να εφησυχάσει. Άλλωστε βρισκόμαστε μόλις στην 2η στροφή του πρωταθλήματος και μέχρι τον Μάιο είναι αρκετός ο δρόμος προς την επιτυχία. Απλώς, ο Ρικάρντο Σα Πίντο και οι παίκτες του, ντοπαρίστηκαν για την απαιτητική συνέχεια.

Στον ορίζοντα είναι ο αγώνας με τον Ολυμπιακό την προσεχή Δευτέρα στο «Στέλιος Κυριακίδης». Και μπορεί να είναι το μεγάλο φαβορί, όμως απαιτείται μεγάλη προσοχή. Τα αγωνιστικά προβλήματα δεν λείπουν, όμως το ρόστερ είναι τόσο πλούσιο σε ποσότητα και ποιότητα που η τεχνική ηγεσία δεν... ανησυχεί.

Πατράο, για παρόν και μέλλον

Ακόμη ένα… εργαλείο θα έχει στα χέρια του ο Ρικάρντο Σα Πίντο. Φυσικά η απόκτηση του 19χρονου Πορτογάλου επιθετικού Πατράοέχει ορίζοντα και το μέλλον αφού υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030. Αποκτήθηκε από τη Βελγική Βέστερλο, έχοντας ξεκινήσει την πορεία του από τις ακαδημίες της Μπράγκα. Έχει εκπροσωπήσει την Εθνική Πορτογαλίας από την U15 μέχρι και την U19, καταγράφοντας περισσότερες από 50 συμμετοχές και 17 γκολ με τις μικρές Εθνικές ομάδες της χώρας του.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

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