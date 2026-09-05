Με το περιβραχιόνιο στο μπράτσο ο Λαμίν Γιαμάλ!

Πρωταγωνιστής στο γήπεδο και πλέον αρχηγός.

Ο Λαμίν Γιαμάλ, παρά το γεγονός ότι διανύει μόλις το 19ο έτος της ηλικίας του, αποτελεί ένα από τα βασικότερα γρανάζια στη μηχανή της Μπαρτσελόνα και του Χάνσι Φλικ, έχοντας ήδη εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της ομάδας.

Ωστόσο, εκτός από κυρίαρχος μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, αναμένεται να γίνει και… αρχηγός, καθώς ο νεαρός Ισπανός βρίσκεται στη σχετική λίστα, μετά από απόφαση του Γερμανού προπονητή, αλλά και την ψήφο των συμπαικτών του. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την ολοένα και μεγαλύτερη επιρροή του στα αποδυτήρια, εκτός από τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας.

Πρώτος αρχηγός παραμένει ο Ραφίνια, ωστόσο, μαζί με τον Βραζιλιάνο εξτρέμ θα βρίσκονται ο Φρένκι Ντε Γιονγκ, ο Πέδρι, ο Έρικ Γκαρσία και πλέον ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος καλείται να ανταποκριθεί σε έναν νέο, ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο.

sportfm.gr