Ντε Τσέρμπι για Ριτσάρλισον: «Αρνήθηκε να ανανεώσει και εμείς πρέπει να αλλάξουμε σελίδα»

Τη ζωή της χωρίς τον Ριτσάρλισον έχει αρχίσει να σκέφτεται η Τότεναμ, καθώς ο Βραζιλιάνος φορ βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από τον σύλλογο.

Θέση για τα αμέτρητα δημοσιεύματα γύρω από το όνομα του Ριτσάρλισον πήρε ο προπονητής των «σπιρουνιών», Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, με τον Ιταλό να τονίζει ότι οι Λονδρέζοι του πρότειναν νέο συμβόλαιο, ωστόσο ο ίδιος το αρνήθηκε, παραμένοντας διαθέσιμος για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας και δείχνοντας πως το θέμα έχει πλέον ξεκαθαρίσει οριστικά για όλους.

Λόγω της στάσης του αυτής, η Τότεναμ έχει αποφασίσει να αλλάξει σελίδα και να προχωρήσει, χωρίς να υπολογίζει στον Ριτσάρλισον.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ντε Τσέρμπι:

«Στην αρχή της προετοιμασίας μίλησα με τον Ριτσάρλισον και του ζήτησα, αν ήθελε, να ανανεώσει το συμβόλαιό του, διότι εγώ υπολόγιζα πάνω του και ήμουν χαρούμενος μαζί του. Ο ίδιος, ωστόσο, αρνήθηκε. Λυπάμαι για εκείνον, αλλά και εμείς πρέπει να αλλάξουμε σελίδα».

sport-fm.gr