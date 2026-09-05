Ανταγωνιστικές αποδόσεις στα Απόλλων-Ανόρθωση και Ομόνοια Αραδίππου-Ε.Ν. Ύψωνα

Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η 2η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan. Στις 19:00 ο Απόλλων υποδέχεται την Ανόρθωση, ενώ στις 20:00 η Ομόνοια Αραδίππου αντιμετωπίζει την Krasava ΕΝΥ.

Στο Απόλλων-Ανόρθωση, η νίκη των γηπεδούχων δίνεται από τη Stoiximan στο 1.52, η ισοπαλία αποτιμάται στα 4.10, ενώ η επικράτηση της Ανόρθωσης προσφέρεται στα 6.10.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ειδικές αγορές της αναμέτρησης. Το ενδεχόμενο να καταλογιστεί πέναλτι προσφέρεται στα 3.05, ενώ το πρώτο γκολ μέχρι και το 27:59 δίνεται στο 1.90 και μετά το 28ο λεπτό αποτιμάται στα 2.07. Το ενδεχόμενο να μη σημειωθεί κανένα γκολ προσφέρεται στα 8.25.

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Στις 20:00 ακολουθεί το Ομόνοια Αραδίππου-Krasava ΕΝΥ, με τις αποδόσεις να προϊδεάζουν για πιο αμφίρροπη αναμέτρηση. Η νίκη της Ομόνοιας Αραδίππου δίνεται από τη Stoiximan στα 2.15, η ισοπαλία προσφέρεται στα 3.30, ενώ η επικράτηση της Krasava ΕΝΥ αποτιμάται στα 3.35.

Στην αγορά των γκολ, το Over 2.5 προσφέρεται στα 2.12, ενώ το Under 2.5 δίνεται στο 1.67.

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