M... πίεση η ΑΕΚ πριν το πρώτο αστεράτο ραντεβού, έξοδος-παγίδα για τον Ολυμπιακό
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η δράση στη Super League.
Με δύο αναμετρήσεις ρίχνεται η αυλαία της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.
Έχοντας γνωρίσει την πρώτη απώλεια βαθμών (1-1 με την Κηφισιά στο 90’+7’) κι έχοντας μπροστά την πρεμιέρα της στη League Phase του Champions League με αντίπαλο τη ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια την Τρίτη (8/9, 19:45), η ΑΕΚ περιμένει τον Άρη στην «Allwyn Arena», με τους Θεσσαλονικείς να έχουν πραγματοποιήσει ελπιδοφόρο ξεκίνημα, μαζεύοντας ήδη έξι βαθμούς.
Ο Ολυμπιακός, μετά το απόλυτο ξεκίνημά του στη Super League και το άνετο πέρασμά του από το AEL FC Arena για το Κύπελλο (4-0 την ΑΕΛ) ταξιδεύει σχεδόν 67 χιλιόμετρα μακρύτερα, για να παίξει με τον Βόλο. Οι Θεσσαλοί ακόμη να πανηγυρίσουν «τρίποντο» ενώ μεσοβδόμαδα έμειναν στο 2-2 με την Καλαμάτα για το Κύπελλο.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:
Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου
19:00 Βόλος ΝΠΣ – Ολυμπιακός
21:00 ΑΕΚ – Άρης
Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου
19:00 Ατρόμητος – Καλαμάτα
19:30 ΟΦΗ – ΑΕ Κηφισιά
20:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός
21:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου
18:00 Αστέρας Τρίπολης – ΠΟΤ Ηρακλής
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ