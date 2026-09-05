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M... πίεση η ΑΕΚ πριν το πρώτο αστεράτο ραντεβού, έξοδος-παγίδα για τον Ολυμπιακό

ΓΗΠΕΔΟ

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Η δράση στη Super League.

Με δύο αναμετρήσεις ρίχνεται η αυλαία της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Έχοντας γνωρίσει την πρώτη απώλεια βαθμών (1-1 με την Κηφισιά στο 90’+7’) κι έχοντας μπροστά την πρεμιέρα της στη League Phase του Champions League με αντίπαλο τη ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια την Τρίτη (8/9, 19:45), η ΑΕΚ περιμένει τον Άρη στην «Allwyn Arena», με τους Θεσσαλονικείς να έχουν πραγματοποιήσει ελπιδοφόρο ξεκίνημα, μαζεύοντας ήδη έξι βαθμούς.

Ο Ολυμπιακός, μετά το απόλυτο ξεκίνημά του στη Super League και το άνετο πέρασμά του από το AEL FC Arena για το Κύπελλο (4-0 την ΑΕΛ) ταξιδεύει σχεδόν 67 χιλιόμετρα μακρύτερα, για να παίξει με τον Βόλο. Οι Θεσσαλοί ακόμη να πανηγυρίσουν «τρίποντο» ενώ μεσοβδόμαδα έμειναν στο 2-2 με την Καλαμάτα για το Κύπελλο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

19:00 Βόλος ΝΠΣ – Ολυμπιακός

21:00 ΑΕΚ – Άρης

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

19:00 Ατρόμητος – Καλαμάτα

19:30 ΟΦΗ – ΑΕ Κηφισιά

20:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

21:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου

18:00 Αστέρας Τρίπολης – ΠΟΤ Ηρακλής

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Κατηγορίες

Super League

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