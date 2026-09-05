Όσο δεν σκοράρουν και δεν... σερβίρουν, μεγαλώνει η μουρμούρα

Επιλέγει Μοντνόρ και Μαγιαμπέλα κατά κύριο λόγο στα δύο άκρα της επίθεσης ο Χένινγκ Μπεργκ, μα η αλήθεια είναι πως δεν δικαιώνεται.

Και αυτό αποτυπώνεται στο γεγονός ότι δεν έχει ουσία η Ομόνοια, με αποτέλεσμα τόσο απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου για το πρωτάθλημα όσο και στο Σούπερ Καπ κόντρα στην Πάφος FC, έμεινε άσφαιρη.

Και όσο δεν σκοράρουν ή δεν... σερβίρουν, φουντώνει η συζήτηση για το κενό που έμεινε από την αποχώρηση του Σεμέδο. Η μουρμούρα μεγαλώνει και φορτώνονται και έξτρα πίεση.

Σαφώς και είναι νωρίς στη σεζόν, όμως οι δύο πρώην Αρηανοί είναι... μπουκωμένοι και άπαντες στην Ομόνοια περιμένουν πως θα λυθούν τα πόδια τους. Όμως αυτό επιβάλλεται να γίνει σύντομα, ούτως ώστε να έρθουν και τα αποτελέσματα.

Χ.Χ