Το έχει κάνει... έδρα της και ξέρει καλά τον τρόπο η ΑΕΚ

Με τη νίκη στην πρεμιέρα σε βάρος του ΑΠΟΕΛ, ο προπονητής της ΑΕΚ Ρούμπεν Σεγιές κέρδισε χρόνο, σε μια προσπάθεια να μάθει καλύτερα τη νέα του ομάδα και να δουλέψει με τους παίκτες του.

Λογικά, στο αυριανό παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα (19:00) στο «Αμμόχωστος», η ΑΕΚ αναμένεται να παρουσιαστεί σε καλύτερα επίπεδα συνοχής και ετοιμότητας, με τους νεοφερμένους να μπαίνουν καλύτερα στο... κλίμα.

Οι κιτρινοπράσινοι εκστρατεύουν στο γειτονικό «Αμμόχωστος» έχοντας στα συν τους μια εξαιρετική παράδοση που δημιούργησαν την τελευταία πενταετία μέσα στην έδρα των ερυθρολεύκων.

Από τη σεζόν 2020-21 η ΑΕΚ μετρά τέσσερα συνεχόμενα διπλά στο «Αμμόχωστος» για το πρωτάθλημα. Την περίοδο 2020-21 κέρδισε 1-2 (Τρισκόφσκι, Άμπραχαμ), τη σεζόν 2022-23 0-2 (Ρομό, Άλτμαν), την περίοδο 2023-24 0-1 (Σάντος), ενώ θριαμβευτικό ήταν το πέρασμα από το «Αμμόχωστος» το 2024-25 όταν κέρδισαν 1-3 (Καμπρέρα, αυτογκόλ, Ροντέν). Η τελευταία ήττα της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα καταγράφηκε στις 23 Νοεμβρίου 2019 (1-0), στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής.

Εκτός από τον τραυματία Αμίν, οι υπόλοιποι παίκτες βρίσκονται στη διάθεση του Σεγιές.