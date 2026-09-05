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Η Μπαρτσελόνα ξεπέρασε τη Γιουνάιτεντ - Οι πιο πολύτιμοι σύλλογοι στον κόσμο

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Ρεάλ κάνει... κουμάντο όπως και η Premier League.

Η Μπαρτσελόνα, η οποία θα ανακοινώσει τη Δευτέρα (7/9) το ακριβές ποσό για τα έσοδα-ρεκόρ της για το οικονομικό έτος 2025-26, τα οποία πλησιάζουν το 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ και ξεπερνούν τα 994 εκατομμύρια ευρώ του 2024-25-όπως αναφέρει η εφημερίδα της Καταλωνίας «Mundo deportivo», είναι ο δεύτερος πιο πολύτιμος ποδοσφαιρικός σύλλογος σύμφωνα με την ενημερωμένη κατάταξη του Forbes για το 2026.

Με αξία 7,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο καταλανικός σύλλογος ανεβαίνει από την τρίτη στη δεύτερη θέση, εκτοπίζοντας τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (7,2 δισεκατομμύρια δολάρια).

Μπροστά της έχει μόνο τη Ρεάλ Μαδρίτης (9,5) α, αν και είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το Forbes βασίζει τα στοιχεία του στο κλείσιμο του οικονομικού έτους 2024-25, όχι στο έτος 2025-26.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η χωρητικότητα του Camp Nou αυξήθηκε μόνο από 45.401 θέσεις στις 22 Νοεμβρίου 2024 σε 62.652 μεταξύ 15 Μαρτίου και 17 Μαΐου.

Η Λίβερπουλ (6,2) και η Παρί Σεν Ζερμέν (5,8) συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα, με την Μπάγερν Μονάχου (5,7), τη Μάντσεστερ Σίτι (5,5), την Άρσεναλ (5,4), την Τσέλσι (4,2) και την Τότεναμ (3) να συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.

Στην παγκόσμια κατάταξη, η FC Μπαρτσελόνα βρίσκεται στην 15η θέση. Οι Ντάλας Καουμπόις του NFL είναι οι πρώτοι (13) για έναν ακόμη χρόνο μπροστά από τους Γκόλνεν Στέιτ Ουόριορς (NBA/11), τους Λος Άντζελες Ραμς (NFL/10,5), τους Τζάιαντς Νέας Υόρκης (NFL/10.100), τους Λός Άντζελες Λέικερς (NBA/10), τους Νικς Νέας Υόρκης (NBA/9,75) και τη Ρεάλ Μαδρίτης (9,5), τον έβδομο πιο πολύτιμο σύλλογο στον κόσμο.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

 

 

 

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