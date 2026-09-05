Τραμπ: «Το Παγκόσμιο Κύπελλο έφερε στην οικονομία μας 18 δισ. δολάρια και 160.000 θέσεις εργασίας»

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ... επιστρέφει στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

«Το καλοκαίρι ήταν απίστευτο για ταξίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνο το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA έχει δημιουργήσει πάνω από 18 δισεκατομμύρια δολάρια για την οικονομία μας, υποστηρίζοντας περισσότερες από 160.000 θέσεις εργασίας. Τα ταξίδια και ο τουρισμός σημαίνουν θέσεις εργασίας, επενδύσεις και δισεκατομμύρια δολάρια για τις αμερικανικές επιχειρήσεις και κοινότητες», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, «Truth», αναφέρει η εξειδικευμένη ιταλική ιστοσελίδα calcioefinanza.

«Οι Αμερικανοί ταξίδεψαν σχεδόν 300 δισεκατομμύρια μίλια, τα εθνικά μας πάρκα καλωσόρισαν 78 εκατομμύρια επισκέπτες και εκατομμύρια πέταξαν στον ουρανό. Μειώνουμε τη γραφειοκρατία, εκσυγχρονίζουμε τα αεροπορικά ταξίδια και διευκολύνουμε την επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες και την επιχειρηματική δραστηριότητα εδώ. Τα καλύτερα έρχονται», πρόσθεσε.