Γράφεις Παυλίδης και... διαβάζεις γκολ

Εντυπωσιακό είναι το ξεκίνημα του Βαγγέλη Παυλίδη με την Μπενφίκα σε Primeira Liga και Europa League.

Ο 27χρονος Έλληνας διεθνής, που έχει…κερδίσει πολλά πρωτοσέλιδα στην Πορτογαλία για την ιδιαίτερη ικανότητά του στο σκοράρισμα, θα ηγηθεί -και-απόψε (20:00) της επίθεσης των «Αετών της Λισαβόνας» στην επίσκεψη στη Μαριίμο (5η αγωνιστική), θέλοντας να αυξήσει τους ιδιαίτερους αριθμούς του.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει σκοράρει 11 γκολ σε 8 επίσημους αγώνες με τη φανέλα της Μπενφίκα μέχρι στιγμής για τη σεζόν 2026-27, τόσο στο πορτογαλικό πρωτάθλημα όσο και στα προκριματικά του Europa League. Έχει παίξει συνολικά 538 λεπτά και κατά μέσο όρο σκοράρει ένα γκολ κάθε 49 λεπτά ή διαφορετικά 1,38 γκολ ανά ματς!

Η λίστα με όλα τα παιχνίδια του έως την τρέχουσα σεζόν:

Πρωτάθλημα Πορτογαλίας (Liga Portugal):

Στο εγχώριο πρωτάθλημα έχει 3 συμμετοχές, 5 γκολ και 1 ασίστ:

9 Αυγούστου 2026 (Μπενφίκα-Ακαδέμικο ντε Βιζεού 2-2): Έπαιξε 90 λεπτά και σκόραρε 1 γκολ.

17 Αυγούστου 2026 (Κάζα Πία - Μπενφίκα 0-7): Έπαιξε 59 λεπτά, πέτυχε χατ-τρικ (3 γκολ) και μοίρασε 1 ασίστ.

31 Αυγούστου 2026 (Μπενφίκα - Εστορίλ 2-1): Έπαιξε 80 λεπτά και πέτυχε το 1 γκολ που άνοιξε το σκορ.

Στο Πρωτάθλημα Πορτογαλίας έχει 1,66 γκολ ανά αγώνα (5 γκολ σε 3 συμμετοχές).

Προκριματικά Europa League

Στην Ευρώπη μετράει 5 συμμετοχές και 6 γκολ:

23 Ιουλίου 2026 (Σεντ Γκάλεν - Μπενφίκα): Έπαιξε βασικός χωρίς να σκοράρει και δέχτηκε μία κίτρινη κάρτα.

30 Ιουλίου 2026 (Μπενφίκα - Σεντ Γκάλεν 4-0): Σκόραρε και τα 4 γκολ της ομάδας του πριν γίνει αλλαγή.

6 Αυγούστου 2026 (Μπενφίκα - Χαρτς): Σημείωσε 1 γκολ.

20 Αυγούστου 2026 (Μπενφίκα - Άαρχους 3-1): Σκόραρε 1 γκολ σε 72 λεπτά συμμετοχής.

27 Αυγούστου 2026 (Άαρχους - Μπενφίκα 1-3): Αγωνίστηκε για 74 λεπτά (δεν σκόραρε).

Στο Europa League έχει 1,20 γκολ ανά αγώνα (6 γκολ σε 5 συμμετοχές).

*** Ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει αυτή τη στιγμή τον κορυφαίο μέσο όρο σκοραρίσματος στην Ευρώπη (1,38 γκολ ανά αγώνα) για την έναρξη της σεζόν 2026-27 και ακολουθεί ο Ραφίνια με 1,25 μέσο όρο (5 αγώνες, τέσσερα γκολ).

AΠΕ - ΜΠΕ