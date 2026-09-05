Έντονη ανησυχία στη Γαλατασαράι με τον Όσιμεν

Η αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League, Γαλατασαράι πέτυχε νίκη-θρίλερ στην έδρα της Μπασακσεχίρ, επικρατώντας 2-3 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της τουρκικής λίγκας με γκολ του Σάρα στο 90 + 1'.

Ωστόσο, η νίκη επισκιάστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Βίκτορ Όσιμεν, καθώς ο Νιγηριανός φορ αντικαταστάθηκε στο 33ο λεπτό του αγώνα λόγω προβλήματος τραυματισμού.

Στην Τουρκία τονίζουν πως υπάρχει ανησυχία στη Γαλατά για την κατάσταση του καθώς ένιωσε σφίξιμο στη βουβωνική χώρα. Προς το παρόν, η Γαλατασαράι δεν έχει ανακοινώσει επίσημα τη σοβαρότητα του τραυματισμού ούτε έχει δώσει ένα πιθανό χρονοδιάγραμμα απο θεραπείας, πράγμα που σημαίνει ότι παραμένει ασαφές εάν ο Όσιμεν θα είναι διαθέσιμος για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ομάδας του, τους επόμενους μήνες.

Ο έγκριτος Τούρκος γιατρός Δρ. Γκιουρκάν Κουμπιλάι, σχολιάζοντας τον τραυματισμό, ανέφερε ότι ο Οσιμέν πιθανότατα έχει υποστεί ρήξη στους συνδέσμους στο εσωτερικό του μυός στο συγκεκριμένο σημείο. Σε τέτοιου είδους τραυματισμούς, οι ποδοσφαιριστές συνήθως μένουν εκτός αγωνιστικής δράσης για τρεις έως τέσσερις μήνες.

Μια πιθανή απουσία θα ήταν μεγάλο πλήγμα για τη Γαλατασαράι, δεδομένου του εξαιρετικού ξεκινήματος της σεζόν του επιθετικού. Με το γκολ του εναντίον της Μπασάκσεχιρ, ο Όσιμεν έφτασε τα έξι γκολ σε τέσσερις αγώνες του πρωταθλήματος, ενώ μοίρασε και δύο ασίστ.

Η ΑΕΚ θυμίζουμε θα αντιμετωπίσει τη Γαλατασαράι στις (8/12) στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase στην «Allwyn Arena».

atletiko.gr