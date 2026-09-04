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Προσφεύγει στο CAS ο Λεβαδειακός μετά τον αποκλεισμό: «Απόφαση έκτρωμα»

ΓΗΠΕΔΟ

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Με ανακοίνωση καυτηριάζει την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων

Ο Λεβαδειακός αντέδρασε άμεσα μετά την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, που ουσιαστικά έκανε δεκτή την ένσταση του Asteras AKTOR και προανήγγειλε ότι θα προσφύγει στο CAS!

Η ομάδα της Βοιωτίας χαρακτήρισε την απόφαση έκτρωμα και δείχνει ότι θα κυνηγήσει το θέμα σε διεθνές επίπεδο, καθώς υποστηρίζει πως πρόκειται για μηχανογραφικό λάθος από το ίδιο το σύστημα καταχώρισης της ΕΠΟ.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει:

«Απόφαση-έκτρωμα που προσβάλλει την κοινή λογική – προσφεύγουμε στο CAS!

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός πληροφορήθηκε την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, με την οποία, με ψήφους 2-1, ανατρέπεται η πρωτόδικη απόφαση που είχε δικαιώσει την ομάδα μας στην υπόθεση του αγώνα Κυπέλλου με τον Αστέρα Aktor.

Μια απόφαση που αποτελεί πρωτοφανή και εξόφθαλμη διαστρέβλωση της ουσίας της υπόθεσης και δημιουργεί ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Λεβαδειακός αγωνίστηκε, επικράτησε με 2-0 του Αστέρα Aktor και πανηγύρισε μια απολύτως δίκαιη πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης. Στη συνέχεια, βρέθηκε να τιμωρείται για ένα μηχανογραφικό λάθος που δεν προκλήθηκε από την ΠΑΕ, αλλά από το ίδιο το σύστημα καταχώρισης της ΕΠΟ.

Και όμως, σε δεύτερο βαθμό, η επιτροπή, υπό την προεδρία της αναπληρώτριας προέδρου κ.Αγγελικής Μακρυγεώργου που καθόρισε και το αποτέλεσμα, με πλειοψηφία και όχι ομόφωνα, κάτι που είναι πρωτόγνωρο για τις αποφάσεις της συγκεκριμένης επιτροπής τα τελευταία χρόνια.

Η ιστορία αυτής της υπόθεσης δεν τελειώνει εδώ, καθώς είναι αυτονόητο ότι θα προσφύγουμε στο CAS».

Σημαντική εξέλιξη στο φετινό Superbet Κύπελλο Ελλάδας, με τον Λεβαδειακό να μένει εκτός έπειτα από την εκδίκαση της έφεσης που έκανε ο Asteras AKTOR μετά το μεταξύ τους παιχνίδι για τη διοργάνωση»!

 

Κατηγορίες

Super League

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