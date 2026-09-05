Αγέραστος Μόντριτς, συνεχίζει κανονικά στην εθνική Κροατίας

Αγέραστος, ακούραστος και ασταμάτητος, ο Λούκα Μόντριτς αρνείται πεισματικά να αποχωριστεί την εθνική Κροατίας.

Ο χαφ της Μίλαν ήρθε σε απευθείας επαφή με τον ομοσπονδιακό τεχνικό της χώρας, Σλάβεν Μπίλιτς, και τον ενημέρωσε ότι δεν είναι διατεθειμένος ακόμη να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα της χώρας και θα δώσει το «παρών» στην επόμενη συνάντηση των διεθνών, παραμένοντας διαθέσιμος για τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις της Κροατίας.

Την περσινή σεζόν, ο Μόντριτς, με τη φανέλα των «ροσονέρι», κατέγραψε συνολικά 37 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας δύο γκολ, ενώ μοίρασε και τρεις ασίστ.

sport-fm.gr