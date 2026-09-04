Εκτός κυπέλλου Ελλάδας ο Λεβαδειακός του Ηλία Χαραλάμπους

«Βόμβα» στο Κύπελλο Ελλάδας, καθώς η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ έκανε δεκτή την προσφυγή του Αστέρα Τρίπολης, δικαίωσε την αρκαδική ομάδα και κατακύρωσε υπέρ της τον αγώνα με τον Λεβαδειακό, στον οποίο είχε χάσει με 2-0 στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας.

Ταυτόχρονα, εκτός της απώλειας της αναμέτρησης με 0-3 τέρματα και του συνακόλουθου αποκλεισμού τους από τη συνέχεια της διοργάνωσης, λόγω αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή, οι «πράσινοι» θα πρέπει να πληρώσουν πρόστιμο ύψους 8.000 ευρώ.

Κατά συνέπεια, τη θέση του Λεβαδειακού στη League Phase του Κυπέλλου παίρνει το αρκαδικό συγκρότημα.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ: «Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ έλαβε την εξής απόφαση:

Δέχτηκε, κατά πλειοψηφία, την από 20-08-2026 ένσταση της εκκαλούσας Π.Α.Ε. με την επωνυμία ΑΓΣ Αστέρας Τρίπολης. Επέβαλε σε βάρος της καθ’ ης η ένσταση Π.Α.Ε. με την επωνυμία Α.Π.Ο. Λεβαδειακός, τις ακόλουθες ποινές: α) απώλεια του αγώνα που διεξήχθη την 18-08-2026 μεταξύ των ομάδων των διαδίκων, με τέρματα 0-3 και β) χρηματική ποινή ύψους 8.000 ευρώ. Εξαφάνισε την εκκαλούμενη απόφαση, με αριθμό 538/2026, της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο.»